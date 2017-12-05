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Гарик Сукачев, 8 декабря, «Крокус Сити Холл»

16:38 5.12.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Гарик Сукачев выступит с программой «246 шагов» в столичном «Крокус Сити Холле» 8 декабря

«Это концерт «Бригады С», - рассказал в преддверии концерта «Известиям» музыкант. - Леша, мой директор — молодец. Обманул всех. На афишах значится только Гарик Сукачев. Но у меня нет сейчас времени делать что-то новое. Надо закрыть этот год. Я хотел быть честным перед публикой — не удалось (улыбается). Слаб человек. Конечно, можно придумать какую-то дешевую рекламную отмазку, сказать, что это мой творческий вечер по случаю дня рождения и т.п. Но я не стану так поступать. Поэтому сообщаю всем, что 8 декабря в Москве будет именно концерт «Бригады С». Но это уже точно финальное выступление. Мы отлично повеселились — и хватит».

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