«Адаптация» раскрыла смысл понятия «Олдскул»

Презентация нового альбома актюбинской «Адаптации» «Олдскул» прошла 25 ноября в московском клубе «Лес»

Затеяв двухдисковый релиз переигранных в новом звуке своих давних песен, Ермен подал многим коллегам пример, как стоит обустраивать подобные вещи. Первозданный драйв в новых версиях сочетается с безупречным профессионализмом, а музыканты не сковывают себя рамками определенной стилистики и не гнушаются исследовать экспериментальные области трип-хопа и нойза. Во всех случаях это абсолютно оправданно – на обоих дисках («Radio Resistance» и «Олдскул») даже под лупой не обнаружить провальных треков.

Концептуально выстраивалось оформление обоих релизов. Обложка свежего «Олдскула» отсылает к эстетике конструктивизма (поскольку и в аранжировках пластинки то и дело встречается греющая душу эклектика). Определенную интригу вызвал помещенный на обложку портрет Маяковского, но тут уж каждый поклонник «Адаптации» волен додумывать смысловой ряд сам. С одной стороны, поэт, добровольно сойдя с дистанции в самом расцвете сил, вряд ли может напрямую ассоциироваться с «олдскульной» эстетикой. С другой – лукаво глядя с кругляша CD единственным глазом (на второй пришлось зияющее отверстие диска), Маяковский как бы дает нам всем понять, что он был и остается метафизических соратником для «пиратов старой школы», вроде Ермена «Анти» Ержанова.

Красиво было обставлено и представление новых альбомов. Презентация «Radio Resistance» состоялась в апреле в том же «Лесу», а продолжение альбома подоспело как раз тогда, когда поклонники «Ады» еще не остыли от ожидания, а с другой – уже успели соскучиться. В плюс Ермену и команде можно поставить и грамотно организованный пиар второго «лесного» концерта, включавший и дозированно подаваемую информацию в соцсетях, и невероятно содержательные интервью и отменно написанный пресс-релиз пластинки.

«Адаптация»

Первым делом «Адаптация» отыграла весь «Олдскул» от начала и до конца. Отсутствие важных для аранжировок альбома клавишных не ощущалось как недостаток, ведь с таким техничным и изобретательным гитаристом, как Вадим Курылев, можно восполнить любые инструментальные отрезки. Харизматичный басист Павел Борисов нередко отвечает в группе за шоу. А барабанщик Ибрагим Джанибеков прекрасен в своей четкой и азартной подаче.

После 15-минутного антракта, «Адаптация» обратилась к прочему своему наследию, действуя преимущетвенно по принципу обратной перспективы. После программных «Сбитых летчиков» были сыграны не терпящие отлагательств кричащие манифесты «Мой город будет стоять» и «Остановите войну», а затем несколько фактурных песен из «Цинги» и, естественно, обещанный заранее внушительный блок из «Radio Resistance».

Основная часть действа закольцевалась продекламированным Ерменом эпиграфом из «Олдскула»:

Превозмогая взятые на себя обязательства

Я скоблю щетину с обгорелых монгольских скул

Верю в свободу, братство и равенство

Стою на своём. Это мой олдскул.

«Адаптация»

Но, конечно же, был еще и бис, главным украшением которого стали «Алдар Косе» на казахском языке и цоевская «В поисках сюжета для новой песни». Теперь «болельщиков» «Ады» ждут «олдскульные» концерты в самых разных городах России. Обратите внимания, что Вологду 7 декабря, Череповец 8 декабря и Владимир 9-го Ермен посетит с выступлениями впервые.

Фото предоставлено группой