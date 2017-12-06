Скончался рок-идол Франции Джонни Холлидей

Во Франции, на 75-м году жизни скончался знаменитый певец и композитор Джонни Холлидей, сообщает The Guardian.

Известие о кончине рок-музыканта сообщила его супруга Летиция. «Джонни Холлидей ушел. Моего мужчины больше нет. Он покинул нас сегодня ночью, всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством», - говорится в ее заявлении.

Отмечается, что последний год своей жизни Холлидей боролся с раком легких. Ранее сообщалось, что курс химиотерапии негативно отразился на его здоровье, которое резко ухудшилось.

Джонни Холлидей по праву носит титул рок-звезды Франции. Он родился 15 июня 1943 года в Париже. Он начал свою карьеру в 1957 году, выступая во французских кабаре и подражая Элвису Пресли. В 1960 году Джонни Холлидей записал свой первый альбом. В 1961 году создал группу «Golden Strings».

Многие выступления рокера были связаны со скандалами. За свою карьеру он совершил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. На 2005 год было продано порядка 80 миллионов его дисков, 18 альбомов музыканта получили платиновый статус.

На счету Холлидея также много песен в стиле шансон, а также музыка к ряду фильмов.