«Сектор Газовой Атаки», «ХЗ», «Черный вторник» и др., 10 декабря, «Театръ»

Рок-фестиваль, приуроченный 30-летию группы «Сектор Газа», пройдет 10 декабря в обновленном клубе «Театръ»

В концертном марафоне примет участие старшая дочь лидера «Сектора Газа» Ирина Клинских, участники концертного состава группы Татьяна Фатеева и Владимир Лобанов, а также близкие по духу коллективы - «Красная плесень», «Монгол Шуудан», «Х.З.», «Сектор газовой атаки» и «Чёрный вторник». Начало в 18.00

Сложно поверить в то, что прошло уже 30 лет с того момента, как простой Воронежский парень Юра Клинских впервые вышел на сцену, подарив всем нам группу, которая для многих стала настоящим компасом и источником вдохновения, во многом определив наш жизненный путь.