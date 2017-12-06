]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

«Сектор Газовой Атаки», «ХЗ», «Черный вторник» и др., 10 декабря, «Театръ»

16:20 6.12.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Рок-фестиваль, приуроченный 30-летию группы «Сектор Газа», пройдет 10 декабря в обновленном клубе «Театръ»

В концертном  марафоне примет участие старшая дочь лидера «Сектора Газа» Ирина Клинских, участники концертного состава группы Татьяна Фатеева и Владимир Лобанов, а также близкие по духу коллективы - «Красная плесень», «Монгол Шуудан», «Х.З.», «Сектор газовой атаки» и «Чёрный вторник». Начало в 18.00

Сложно поверить в то, что прошло уже 30 лет с того момента, как простой Воронежский парень Юра Клинских впервые вышел на сцену, подарив всем нам группу, которая для многих стала настоящим компасом и источником вдохновения, во многом определив наш жизненный путь.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.