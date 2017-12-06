Взаимодействие России с новой главой ЮНЕСКО стартовало с концерта Зары

Большой концерт популярной российской исполнительницы Зары прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Артистка спела 4 декабря, а днем раньше отмечался день инвалидов, к которому и было приурочено выступление, сообщает «Росбалт». Звучали композиции, которые артистка исполнила на восьми языках. Выступала Зара не одна. Собравшиеся в большом зале Организации услышали легендарную композицию «Padam Padam», которую российская певица исполнила дуэтом с великой француженкой Мирей Матье. Артистки познакомились еще в 2016 году в Москве, где на фестивале «Спасская башня» они впервые спели дуэтом. С тех пор Зара и Мирей Матье неоднократно радовали своих поклонников совместным исполнением песен.

«Сегодняшний концерт — очень важное и радостное для меня событие, — рассказала Зара. — Ровно год назад руководство ЮНЕСКО удостоило меня высокой чести: я стала Артистом во имя мира. Так что сегодня я подвожу итоги своей деятельности в этом качестве и выступаю со своего рода отчетом. Вчера во всем мире отмечался Международный день инвалида. Так что у меня сразу два повода для концерта, ведь я хочу не просто выступить и познакомиться с новым директором организации госпожой Азуле, но и показать, что в России немало творческих людей с ограниченными возможностями, но безграничным талантом. Сегодня они выходят на сцену вместе со мной».

Зара представила парижской публике детский коллектив жестового пения «Поющие руки» из Санкт-Петербурга, вместе с ней пели незрячий музыкант Валентин Ткаченко, занимающийся академическим вокалом, и Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Всех этих людей Зара называет своими друзьями, да и приглашать людей с ограниченными возможностями принять участие в подобных мероприятиях уже стало для нее доброй традицией.

Год назад Зара познакомилась с Ириной Боковой, которая являлась генеральным директором ЮНЕСКО. Тогда и началось сотрудничество артистки с этой организацией. Зара уверена, что и с новым руководителем ЮНЕСКО Одри Азуле они будут на одной волне.

Кроме того, Зара вручила Одри Азуле на память довольно необычный подарок — картину, написанную ребенком с ограниченными возможностями здоровья. «На ней изображена Жар-птица. Она символизирует мир, любовь и надежду», — отметила российская исполнительница.

