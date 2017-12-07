Обнародован список самых лучших клипов 2017 года

Канал YouTube составил рейтинг видеороликов, которые были самыми популярными и вирусными за 2017 год.

Наиболее вирусным видео, набравшим 181 млн просмотров и более 50 тыс. комментариев, стал клип «поющей устрицы» на тайском шоу музыкальных талантов, сообщает Life.Ru. Откровенно странным видео на песню «Люблю тебя, пока мы не станем пылью» пользователи делились в соцсетях чаще, чем танцами под трек Эда Ширана Shape of You и трюками с шариками для пинг-понга (118 и 93 млн просмотров соответственно)

В другом реестре видеосервис собрал топ музыкальных видео. Со значительным отрывом победил клип пуэрториканского певца Луиса Фонси «Despacito» (4,4 млрд). Ролик с прилипчивой мелодией также стало самым популярным за всю историю YouTube. Предыдущий лидер, клип Psy на трек «Gangnam Style», на данный момент имеет всего 3 млрд просмотров.

Почетное второе место в топе клипов 2017 года отошло «Shape of you» двухкратного обладателя «Грэмми» Эда Ширана (2,8 млрд). На третьей строчке с 1,3 млрд просмотров обосновалось музыкальное видео «Mi Gente» авторства Джея Бальвина и Уилли Уильяма.