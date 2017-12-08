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Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

13:29 8.12.2017
Шон Комбс. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Шон Комбс. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Влиятельный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года.

Первую строчку рейтинга занял известный американский хип-хоп продюсер, рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимом P.Diddy. За минувший год музыкант заработал 130 миллионов долларов.

На втором месте, с разрывом в 25 миллионов долларов, оказалась певица Бейонсе. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых музыкантов года канадский рэпер Дрэйк, заработавший 94 миллиона доллара.

В первой десятке фигурируют также канадский рэпер The Weeknd, группы Coldplay, Guns N’Roses, музыканты Джастин Бибер, Брюс Спрингстин, Адель. Замыкает рейтинг Metallica с заработком в 66,5 миллиона долларов.

Темы: Forbes, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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