Российская Национальная Музыкальная Премия, 13 декабря, ГКД

Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии состоится в Государственном Кремлевском дворце 13 декабря 2017 года

В этот день на сцену выйдут Григорий Лепс, Светлана Лобода, Ёлка, Дима Билан, Филипп Киркоров, Баста, IOWA, Диана Арбенина («Ночные Снайперы»), Лев Лещенко, ансамбль «Сирин» и многие другие артисты. Во время проведения церемонии в фойе дворца расположится специально привезенная из США выставка музея Grammy, отражающая развитие национальной музыкальной премии США с момента учреждения до наших дней.

Главным событием вечера станет объявление имен победителей Российской Национальной Музыкальной Премии-2017 - ведь до начала церемонии никто, включая академиков, не будет знать окончательных результатов голосования. В этом году будут вручаться награды в номинациях «Лучший поп-исполнитель», «Лучшая поп-исполнительница», «Лучшая поп-группа», «Лучшая рок-группа, рок-исполнитель», «Инструменталист года в классической музыке», «Вокалист года в классической музыке», «Композитор года», «Поэт года», «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Городской романс», «Танцевальный хит года», «Лучшее музыкальное видео», «Концерт года» и «Песня года». Номинация «Открытие года» закрыта для подачи заявок на участие: лауреат Премии в данной номинации избирается решением Совета Фонда «Академия Российской Музыки».

Российская Национальная Музыкальная Премия была основана в 2015 году Академией российской музыки. Президент Академии - Юрий Костин. Учредители премии - поэт, меценат Михаил Гуцериев и композитор, продюсер Игорь Крутой. В Академию входят звезды российской сцены, продюсеры, руководители музыкальной и медиаиндустрии. В 2017 году новыми Академиками стали Авраам Руссо, Аврора, Александр Ф. Скляр, Алена Апина, Бари Алибасов, Валерий Леонтьев, Елена и Владимир Петрович Пресняковы, Зара, Лайма Вайкуле, Леонид Руденко, Лолита Милявская, Митя Фомин, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Сергей Трофимов, Тимур Родригез, Алена Свиридова и многие другие.

Выдвижение на Премию проводится звукозаписывающими компаниями (лейблами) и продюсерскими центрами. Голосование за номинантов, которое проводится с помощью электронной формы и с обязательным заверением бюллетеней личными подписями членов жюри, продлилось до 30 ноября. Контроль соответствия процедур проведения голосования регламенту Премии осуществляет международная аудиторская компания EY.