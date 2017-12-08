Кипелов «Звезды и кресты»

Исполнитель: Кипелов, Название: «Звезды и кресты», Стиль: хэви-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Долгое время группа «Кипелов» могла показаться кому-то нежизнеспособной. Альбомы раз в шесть лет, отсутствие броских фактурных песен и откровенная непубличность Валерия Александровича не очень способствовали репутации коллектива, который бы жил и дышал интересами «металлического цеха». Да и, признаться сам Кипелов совершенно не стремился к этому, заявляя при случае о своих пристрастиях к творчеству Евгении Смольяниновой и мировой классике.

На этом фоне новый альбом «Кипелова» «Звезды и кресты» стал жертвой инерции слушательского сознания. Не успел диск выйти, как хейтеры на него тут же вылили ушаты грязи, высмеяв напрочь. Масла в огонь умудрялись подливать даже совсем далекие от «тяжелого фронта персонажи», вроде рэпера Гнойного, который поделился в интервью своими уничижительными впечатлениями с концерта «Кипелова».

Между тем, «Звезды и кресты» не так уж плох, как его пытаются представить «диванные критики». Во всяком случае, по сравнению с предыдущим альбомом «Кипелова» «Жить вопреки», сделан заметный шаг вперед. Там был неуместный для таких «взрослых парней» юношеский максимализм («дрессированным псом сделать меня»), а здесь — мудрый взгляд пожившего человека, отказавшегося от неуместных метаний и принимающего всё, что было в прошлом и настоящем. Как на личном уровне, так и на уровне страны.

Тяга Валерия Кипелова к размеренной серьезной музыке проявилась в обилии балладных вещей на альбоме. Прежде всего, это, конечно, «Ледяной дождь» с отрезвляющей атмосферой. Казалось бы, благодаря радиоэфирам, эта песня исхожена вдоль и поперек. Но вот открываешь буклет — и замечаешь милую деталь. Оказывается, авторство строчки «и сердце в пропасть больше не летит» не установлено, но музыканты очень надеются это сделать!

Еще один медляк «Жажда невозможного» критикуется наиболее часто. Но здесь надо опять же заглянуть в буклет и увидеть его авторское жанровое определение - «блюз». Хорошему человеку плохо, причем, возможно, не только оттого, что его бросила легкомысленная кокетка. Вполне можно трактовать этот текст как исповедь человека, потерявшего, например, семью. К блюзу тяготеет и «Дама Пик» (музыкальная тема напоминает знаменитую «Come Together»), повествующая о крушении иллюзий.

Ключевая баллада альбома «Косово поле» дивно как хороша. Здесь есть и обращение к славному прошлому братьев-славян, и отражение поверья о черных дроздах как душах убиенных воинов, и отсылка к финалу песни «Любо, братцы, любо», и звуки рыдающей мандолины, и православный хор «Дорос», подпевающий в наиболее ударных местах. Песня способна пробуждать генетическу память.

Что касается быстрых песен, то они, в основном, посвящены героике повседневного. Кипелов может петь хоть о вышедшем на пенсию военном летчике («Рожденный летать»), хоть пересказывать Джека Лондона («Белый ад») - все равно это обращение к нам, нынешним, не опускать веры, не терять руки и прорываться вперед сквозь неукротимую снежную пелену озверевших будней.

Важный момент: в создании песен «Звезд и крестов» поучаствовали практически все музыканты группы. Так, барабанщик Александр Манякин придумал тему тяжелого рок-н-ролла «Выше» с подпевками дочерью Валерия Кипелова Жанны и щемящими строчками Маргариты Пушкиной и Валерия Кипелова «милый город, спи спокойно, сердце Родины моей!». А Вячеслав Молчанов мощным «наждачным» Вокалом исполнил «Теемную башню», выстроенную в духе группы Rage. Подобный «соборный» подход в творчестчве был свойствен, например, диску «Саботаж» «Алисы».

Не обязательно принимать альбом «Кипелова» целиком, но он столь разнообразен, что каждый непредвзятый поклонник жанра непременно выделит здесь что-то для себя.