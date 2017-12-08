Сергей Бобунец, 13 декабря, «Мумий Тролль бар»

Сергей Бобунец на сцене Мумий Тролль Music Bar – неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского Рок-клуба и бессменный лидер группы «Смысловые Галлюцинации» с программой «Пока танцуют ангелы»

Вечно Молодой представитель Екатеринбурга в конце 2015 года объявил о завершении 25-летней истории группы «Смысловые Галлюцинации». Коллектив ушел в Вечность на пике популярности, венцом музыкальной деятельности стал двойной альбом «Трудных Времён Песни», а концертную точку музыканты поставили аншлагом в столичном Крокус Сити Холле в декабре 2016 года.

Новый проект Сергея Бобунца – это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, это еще и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в классическом мощном звучании. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями, пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки. Первая большая публичная презентация программы состоялась на фестивале Нашествие 2017, Сергей Бобунец – единственный неизменный участник всех фестивалей Нашествие с 1999 года. Музыкант, поэт, композитор и продюсер из Екатеринбурга является живым талисманом Главного Рок-фестиваля России.

Сергей Бобунец:

– обладатель двух премий «Золотой граммофон» (за песни «Зачем топтать мою любовь» и «Разум когда-нибудь победит»

– обладатель двух премий «Чартова дюжина» (за песню «Погружаюсь» и как победитель номинации «Солист» в 2015-м году)

– автор музыки к социальным роликам, а также множества саундтреков к документальным и художественным фильмам («Брат-2», «На игре», «Краткий курс счастливой жизни», «Хроноглаз» и т.д.)

– автор и продюсер песен групп «Смысловые Галлюцинации» и «Чичерина»

– популяризатор отечественной космонавтики