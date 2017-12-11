Владимир Селиванов, 14 декабря, «Вермель»

Лидер группы «Черная Ленточка» Владимир Селиванов выступит с редкой акустикой в Москве 14 декабря в клубе «Вермель»

Перед концертом вы услышите в трансляции новые песни из альбомов "Первый" и "Родной". В продаже коллекционный CD "Восход" с настоящей чёрной ленточкой в комплекте. Цена 300 р

«Чёрная Ленточка» — группа из Санкт-Петербурга, исполняющая современную музыку, создатели стиля PaintNoise («шум красок»).

Фактурный аудиоорнамент, сотканный из элементов исконной русской музыкальной культуры, магическая атональность, непредсказуемая драматургия композиций, space-электроника и мелодичный полифонический вокал формируют ультрасовременное звучание группы.

Начало в 20.00.

