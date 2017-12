Almanac «Kingslayer»

Исполнитель: Almanac, Название: «Kingslayer», Стиль: Symphonic Power Metal, Год: 2017

24 ноября 2017 года вышел в свет второй альбом группы Almanac – нового проекта Виктора Смольского. Релиз «Kingslayer» включает в себя десять композиций, музыку к которым сочинил исключительно маэстро Смольский. Тексты, как и на первом диске «Tsar», принадлежат перу вокалистов Энди Б. Франка («Regicide», «Hail To The King», «Losing My Mind», «Headstrong») и Дэвида Ридмана («Children Of The Sacred Path», «Guilty As Charged», «Kingdom Of The Blind», «Last Farewell»).Третья вокалистка коллектива Жаннетт Марчевка также внесла свой вклад к созданию слов. Она написала текст заключительной вещи «Red Flag».

Пластинка, как и предыдущее творение «Tsar», снова погружает слушателей в мир далёкого прошлого и реальных исторических персонажей - от королей до пиратов и военачальников (правитель Шри-Ланки Дхатусена, Карл II Наваррский, король Генрих III, воин Минамото-но Тамэтомо, пиратка Чин Си). Объединяет всех этих героев общая тема, вынесенная в заглавии альбома, а именно тема убийства лиц «голубой» крови в погоне за властью и богатством. Концепция альбома заключается в том, чтобы показать, что во все времена существовала зависть, злоба, интриги в ходе борьбы за престол, коварные замыслы и их воплощение в жизнь. Люди шли на всё, чтобы получить желаемое. Всё это отразилось в музыке Смольского.

Кроме шикарных пьес, представленных на традиционном CD, меломанов порадует тот факт, что в оригинальном издании от Nuclear Blast и лицензионном от «Союз Мьюзик» присутствует ещё и бонусный DVD продолжительностью 68 минут. В него вошли два видеоклипа - на песню «Losing My Mind» и на композицию с первого альбома «Self-Blinded Eyes», фильм о создании клипа «Self-Blinded Eyes», концертные видео, снятые на фестивале «Masters Of Rock 2017» в Чехии, репортажи о записи пластинки «Kingslayer» из студии, а также фрагменты выступления Almanac на московском «Ария Фесте» в клубе «Stadium Live» 26 ноября 2016 года.

Практически весь диск выдержан в весьма скоростном режиме, изобилуя мрачными и мистическими тонами, убойными риффами и одновременно очень мелодичными партиями вокала, гитары и оркестровых инструментов.

Лирическим отступлением является предпоследний трек «Last Farewell», который стилистически отличается от остального материала альбома. Он является контрапунктом пластинки, вкрапляя долю грустных и искренних красок, происходящих при прощании близких людей. Флейта, перкуссия, акустическая гитара – такой своеобразный фьюжн можно наблюдать в «Последнем прощании».

Также спокойна, но трагична заглавная вещь, которая является инструментальным вступлением к эпической композиции «Kingdom Of The Blind». Пронзительная, полная печали, изумительной красоты тема «Kingslayer» плавно перетекает в «Kingdom Of The Blind», где чередуется напор ломанных риффов с запоминающимися мелодическими линиями. Тема «Цареубийцы» как итог звучит и в конце «Королевства слепых», подтверждая бренность бытия.

Альбом «Kingslayer» получился просто ошеломляющим. Меня, как музыканта впечатляет удивительное мастерство сочетать голоса инструментов рок-группы, симфонического оркестра (который уже традиционно присутствует почти во всех записях с участием Виктора Смольского), клавишных, вокала. При такой насыщенной музыкальной фактуре ни один из голосов не доминирует. В композициях соблюдается идеальный звуковой баланс. Сложнейшие гитарные соло умело вплетены в канву произведений и воспринимаются очень гармонично. Надо сказать, что гитарные соло новой пластинки были не только идеально записаны в студии, но также легко и безупречно исполнены на московском концерте Almanac 18 ноября 2017 года в клубе «Volta». «Kingslayer» слушается на одном дыхании, как рок-опера. Одна пьеса логически переходит в другую.

Разнообразие настроений прослеживается во всех вещах, несмотря на общую мрачную концепцию альбома. Музыка диска кинематографична, она вызывает визуальные образы в голове. Преломление и переплетение стилей, исполнительских приёмов, «живых» инструментов оркестра, записанного в Минске, потрясающей красоты мелодии вокальных партий и гитарных соло – всё это впечатляет. Все композиции вызывают восторг и уважение перед композиторским мастерством. Без сомнения, Смольский создал настоящий музыкальный шедевр, одновременно наполненный текстовым смыслом.