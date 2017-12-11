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Элис Купер станет Иродом в новой версии «Иисус Христос — суперзвезда»

12:29 11.12.2017
Alice Cooper © KM.RU, Наталья Ступникова
Alice Cooper © KM.RU, Наталья Ступникова

Шок-рокер Элис Купер примет участие в новой версии мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».

Певец сыграет царя Ирода, партию которого уже исполнял ранее для саундтрека рок-оперы, сообщает InterMedia.

Обновленную версию знаменитого мюзикла готовит канал NBC. Режиссером выступает британский постановщик Дэвид Лево, исполнительные продюсеры — авторы оригинальной постановки Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс. Премьера постановки запланирована на 1 апреля 2018 года.

Темы: Музеи в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Театр в мире
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