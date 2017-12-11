Элис Купер станет Иродом в новой версии «Иисус Христос — суперзвезда»

Шок-рокер Элис Купер примет участие в новой версии мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».

Певец сыграет царя Ирода, партию которого уже исполнял ранее для саундтрека рок-оперы, сообщает InterMedia.

Обновленную версию знаменитого мюзикла готовит канал NBC. Режиссером выступает британский постановщик Дэвид Лево, исполнительные продюсеры — авторы оригинальной постановки Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс. Премьера постановки запланирована на 1 апреля 2018 года.