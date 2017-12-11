Дария «Нуки» Ставрович: «Шоу «Голос» было для меня уроком выживания в джунглях»

Певица Дария Ставрович, более известная под псевдонимом Нуки, выпустила свой третий альбом «Исключения»

Нуки

Нуки — весьма разносторонняя артистка, ведь также она известна как участница шоу «Голос» и вокалистка группы «СЛОТ». Но в интервью нашему порталу она рассказала преимущественно о творчестве собственного проекта.

KM.RU: «Исключения» — очень броское название. Как оно преломляется в концепции альбома? Есть ощущение, что он — о «лузерах», которые спасают мир.

- Ха-ха. В этом посыле есть немного от слабоумия и отваги. Но в этом же и есть весь смысл жизни. В проживании каждого момента, в оппозиции нормальному порядку вещей. В нарушении традиционного расписания жизнедеятельности. Родился, женился, взял ипотеку, умер. В современном отечественном роке очень мало рока, очень много ипотеки. А мне так этого не хватает. Поэтому я – «лузер» спасающий мир. Это хотя бы весело.

KM.RU: Альбом звучит, что называется, на разрыв аорты. Во времена анемичных хипстеров такой посыл и саунд — редкость. Как удалось добиться такого эффекта, и трудно ли это было?

- Во-первых, спасибо народу, который поддержал наш альбом на Планете. На моей памяти, это первый опыт, когда мы записались на студии (за это спасибо Григорию Лепсу) и свели все тоже на студии, а не сами. Так что все по-взрослому.

KM.RU: Вопрос вытекает из предыдущего: что служило источником вдохновения при создании пластинки?

- Жизнь, конечно, разные места и ситуации, в которых довелось побывать. Люди вокруг меня, - мне с этим очень повезло: меня окружают исключительные персоны, которые вдохновляют меня продолжать движение.

Нуки

KM.RU: Одно дело — источать бешеную энергетику, а другое — ее собирать, то есть адекватно зафиксировать в записи. Как удалось это сделать, кто внес наиболее весомый вклад в саунд и настроение «Исключений»?

- Уже второй раз про саунд, спасибо, дико приятно. Нам очень понравилась техника записи барабанов на «П.Л.Б» у Володи Овчинникова на студии Игоря Матвиенко (в этот раз мы старались ее повторить, но уже у Лепса). Он так круто «снимает» комнату и крошит ее дисторшном потом. Еще «снимает» бочку дополнительным микрофоном, который лежит в бутылке для кулера. И ещё всякие разные хитрости + игра Карпухина = магия драйва. Это то, что касается барабанов. Так же каждый из нас вносил свои идеи по саунду и партиям в процессе записи. И потом мы следили пристально за тем, чтобы все это не расплескалось во время сведения.

KM.RU:В «Самим собой» использовался детский вокал, как возникла такая идея? Что за ребенок поет, и как он справился с поставленной задачей?

- Этого требовал текст. Во-первых, он от мужского лица, во-вторых, того требовала драматургия. А вообще дети и животные - лучшие актеры, так что он не мог не справиться (смеется).

Проект Нуки

KM.RU: Одна из ключевых песен диска - «Знаки». Какие философские и религиозные системы вы разумели, прежде всего, формируя заглавный символ?

- Разумели? (смеется). Иронично сформулирован вопрос (на самом деле, нет — прим. ред). Это я в туре решила, наконец уже, прочитать ожидающий в очереди книгу «Трансерфинг реальности», и из размышлений на тему ее романтической части родилась эта песня.

KM.RU: В другой, не менее сильной вещи альбома, есть строчка «временные люди во временной стране». Вы действительно считаете, что нашу многострадальную Родину уже ничего хорошего не ждет?

- «Мы будем вечно жить во временной стране», если точнее. Почему же не ждет ничего хорошего? Просто я родилась на развале Союза, росла в 90-е в полной разрухе вокруг, и еще и музыкантом стала. Так что социально меня, можно сказать, не существует. Я так ощущаю реальность, живу сегодняшним днем.

Проект Нуки



KM.RU: Участие в шоу «Голос» каким-то образом повлияло на этот альбом?

- Наверное, это было интересное приключение и ценный опыт. Как уроки выживания в джунглях. Самоидентификация. Черное и белое, все очень контрастно, никаких чертовых полутонов.



KM.RU: Какой смысл вы вкладываете в строчку «сегодня надо умереть, чтобы завтра петь»?

- Это очень жизнеутверждающая строчка. О том, если ты на дне, то у тебя только один путь - наверх. А значит все отлично (улыбается).



KM.RU: Будет ли альбом «Исключения» сыгран в клубе «Театръ» в полном объеме (судя по сет-листу из Питера, было не всё)? Каких еще приятностей и примечательных моментов ждать на этом концерте?

- Да, в Москве будет сыграно все. Плотный график + непростой материал, сложно было осилить все сразу, к сожалению. Но к столичной презентации все должно получиться. Очень всех ждем!