Победитель «Евровидения 2017» успешно перенес операцию по пересадке сердца

Победитель конкурса «Евровидение 2017», португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, пишет The Guardian.

Операция прошла в больнице Санта-Крус в Лиссабоне в минувшую пятницу. Сейчас артист находится в реанимации. Отмечается, что последние три месяца певец провел в клинике в ожидании подходящего донора и был подключен к системе искусственного кровообращения.

По словам врачей, победитель «Евровидения» хорошо перенес четырехчасовую операцию, однако реабилитация займет продолжительное время.

Сальвадор Собрал с детства страдал пороком сердца. В связи с этим на конкурсе в мае текущего года в Киеве он принимал участие далеко не во всех необходимых мероприятиях. Однако тяжелая болезнь не помешала музыканту стать первым в истории Португалии победителем популярного песенного конкурса. Он одержал победу с композицией «Amar pelos dois» («Love enough for two»), написанной его сестрой Луизой Собрал.

Как пишет издание, на сегодняшний день остается неясным, будет ли Собрал в состоянии выступить в начале финала конкурса «Евровидение» в 2018 году, который пройдет в Лиссабоне 12 мая.