]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Победитель «Евровидения 2017» успешно перенес операцию по пересадке сердца

12:23 12.12.2017
Сальвадор Собрал. Фото с офстраницы конкурса Евровидение в Facebook
Сальвадор Собрал. Фото с офстраницы конкурса Евровидение в Facebook

Победитель конкурса «Евровидение 2017», португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, пишет The Guardian.

Операция прошла в больнице Санта-Крус в Лиссабоне в минувшую пятницу. Сейчас артист находится в реанимации. Отмечается, что последние три месяца певец провел в клинике в ожидании подходящего донора и был подключен к системе искусственного кровообращения.

По словам врачей, победитель «Евровидения» хорошо перенес четырехчасовую операцию, однако реабилитация займет продолжительное время.

Сальвадор Собрал с детства страдал пороком сердца. В связи с этим на конкурсе в мае текущего года в Киеве он принимал участие далеко не во всех необходимых мероприятиях. Однако тяжелая болезнь не помешала музыканту стать первым в истории Португалии победителем популярного песенного конкурса. Он одержал победу с композицией «Amar pelos dois» («Love enough for two»), написанной его сестрой Луизой Собрал.

Как пишет издание, на сегодняшний день остается неясным, будет ли Собрал в состоянии выступить в начале финала конкурса «Евровидение» в 2018 году, который пройдет в Лиссабоне 12 мая.

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.