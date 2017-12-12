«Пилот» выпустит альбом о детях, ставших жертвами взрослых

Группа «ПилОт» завершила сбор средств на запись альбома под названием «Пандора».

Символом этой пластинки стала скульптурная композиция М.М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. А идея появилась у лидера группы «ПилОт» Ильи Черта, когда у него самого родилась дочь. «Я четко осознал, что есть некий порог, символический прыжок в пропасть, который каждый ребенок совершает на рубеже своего подросткового периода, - рассказывает Илья, - когда из мира, в котором он родился, и который был наполнен заботой, нежностью, феями, волшебством, мечтами о фантастических целях, ему приходится сделать шаг в пропасть мира взрослых. В мир, который играет на слабостях человека, который постоянно искушает его упасть и деградировать. И этот мир, на подавляющую свою часть, наполнен ложью, коррупцией, насилием, жаждой наживы и похотью. Это некий прыжок из рая в ад. Причем, нужно учесть, ад, созданный руками самих взрослых».

«Берегите детей» - призывает группа «ПилОт» своей новой работой. Дети – наше с вами будущее. И это самое будущее начинается с каждого из вас. Ибо что бы вы ни говорили им, они всё равно скопируют вас, станут вами. Вот об этом рассказывает альбом «Пандора». О зловещем лунапарке искушений, который приготовили люди для своих детей, об аде, которым взрослые окружили их.

Дата релиза диска назначена на 11 января 2018 года. Однако предзаказ на CD и виниле уже сейчас доступен в магазине «ФАРШМАГ». А 10 февраля в Санкт-Петербурге, в клубе «Космонавт», и 17 февраля в Москве, в клубе RED, состоятся презентации «Пандоры». Билеты уже в продаже. Группа «ПилОт» призывает обратить внимание всех желающих посетить концерты на то, что формат площадок и эксклюзивность повода накладывают очевидное ограничение на количество билетов и рекомендует приобретать их заранее.

