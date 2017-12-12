Дельфин, 15 декабря, «16 Тонн»

Дельфин многогранен. Ты никогда не знаешь, что тебе предстоит увидеть в этот раз

Но в одном ты можешь быть уверен — этот вечер навсегда останется в твоем сердце.

Каждое выступление Дельфина — продолжение одной бесконечной истории, которая никогда не повторяется. Каждый концерт — это книга, наполненная мыслями, чувствами и эмоциями. Тщательно продуманный трек-лист, потрясающее и завораживающее визуальное оформление, глубина слов, и, конечно же, музыка. Дельфин вкладывает себя полностью в каждое выступление. Искренний негласный диалог между зрителями и музыкантами — особая и неповторимая атмосфера каждой новой встречи. За этими ощущениями хочется возвращаться снова и снова.

Зимнее выступление в «16 тонн» станет особенным. Дельфин завершает свой большой тур в этом году, а значит, стоит на пороге чего-то нового. Не исключено, что в этот вечер прозвучит и новый материал.

Чем удивит Дельфин в этот раз? Узнаем 15 декабря в клубе «16 тонн».

