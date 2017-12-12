]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Дельфин, 15 декабря, «16 Тонн»

21:55 12.12.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Дельфин, 15 декабря, «16 Тонн»
Материалы по теме:

Дельфин многогранен. Ты никогда не знаешь, что тебе предстоит увидеть в этот раз

Но в одном ты можешь быть уверен — этот вечер навсегда останется в твоем сердце.

Каждое выступление Дельфина — продолжение одной бесконечной истории, которая никогда не повторяется. Каждый концерт — это книга, наполненная мыслями, чувствами и эмоциями. Тщательно продуманный трек-лист, потрясающее и завораживающее визуальное оформление, глубина слов, и, конечно же, музыка. Дельфин вкладывает себя полностью в каждое выступление. Искренний негласный диалог между зрителями и музыкантами — особая и неповторимая атмосфера каждой новой встречи. За этими ощущениями хочется возвращаться снова и снова.

Зимнее выступление в «16 тонн» станет особенным. Дельфин завершает свой большой тур в этом году, а значит, стоит на пороге чего-то нового. Не исключено, что в этот вечер прозвучит и новый материал.

Чем удивит Дельфин в этот раз? Узнаем 15 декабря в клубе «16 тонн».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Персоны и события в мире электронной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.