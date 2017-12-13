]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Египетская поп-певица угодила в тюрьму за съеденный в клипе банан

13:49 13.12.2017
Стоп-кадр из одиозного клипа
Стоп-кадр из одиозного клипа
Материалы по теме:

Поп-артистку из Египта Shyma (настоящее имя – Шайма Ахмед), снявшую откровенный клип, в котором она ела банан в нижнем белье, приговорили к двум годам тюремного заключения.

Шайму арестовали в ноябре 2017 года, после того, как видео вызвало возмущение в пуританской стране, сообщает InterMedia. Двенадцатого декабря суд признал Шайму виновной в подстрекательстве к разврату и публикации неприличного видео. Режиссера видео тоже заочно приговорили к двум годам заключения.

Певица уже принесла извинения оскорбленным гражданам, признавшись, что не ожидала такой бурной реакции. «Я не думала, что такое произойдет, и что я подвергнусь всеобщему осуждению, - написала Shyma на своей странице в фейсбуке, которая в настоящее время уже удалена». Стоит отметить, что скандальное видео из аккаунта певицы теперь также удалено.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.12.2017, 16:30
Гость: Время Ч.

По-видимому, она этот банан ела так, что явно усматривался оральный секс.
13.12.2017, 16:20
Гость: Когда-то было можно, а теперь нельзя

Был Древний Египет, а теперь просто Египет. Была Киевская Русь, а теперь просто Русь. Две большие разницы.
13.12.2017, 15:41
Гость: stalker

Так может ее не за сьеденный банан посадили, а за то, что она в клипе в нижнем белье присутствовала ? Как известно в странах арабского мира такие фривольности не приветствуются.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.