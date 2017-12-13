Египетская поп-певица угодила в тюрьму за съеденный в клипе банан

Поп-артистку из Египта Shyma (настоящее имя – Шайма Ахмед), снявшую откровенный клип, в котором она ела банан в нижнем белье, приговорили к двум годам тюремного заключения.

Шайму арестовали в ноябре 2017 года, после того, как видео вызвало возмущение в пуританской стране, сообщает InterMedia. Двенадцатого декабря суд признал Шайму виновной в подстрекательстве к разврату и публикации неприличного видео. Режиссера видео тоже заочно приговорили к двум годам заключения.

Певица уже принесла извинения оскорбленным гражданам, признавшись, что не ожидала такой бурной реакции. «Я не думала, что такое произойдет, и что я подвергнусь всеобщему осуждению, - написала Shyma на своей странице в фейсбуке, которая в настоящее время уже удалена». Стоит отметить, что скандальное видео из аккаунта певицы теперь также удалено.