Вадим Самойлов приготовил для «Чартовой Дюжины» сюрприз

Свое участие в фестивале «Чартова Дюжина» подтвердили «ДДТ», Вадим Самойлов, «Машина времени», Animal ДжаZ и LOUNA.

Напомним, что действо пройдет 15 февраля 2018 года на стадионе «Открытие Арена». Фестиваль готовит массу сюрпризов. Например, Вадим Самойлов на премии Вадим Самойлов исполнит свои новые песни, а также хиты группы «Агата Кристи», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Говоря о своем позиционировании в рок-истории, Вадим Самойлов и музыканты группы чувствуют в своем творчестве объединение трех времен: «Агате Кристи» и, стало быть, мне повезло в том, что мы находимся в трех временах одновременно: то есть, с одной стороны, мы легендарная группа, потому что мы с конца 80-х. С другой стороны – мы уже дети 90-х, потому что фаза массовой популярности произошла у нас в 90-х годах, и многими мы были заново открыты. Ну и, собственно говоря, сейчас, «постагатовское», в которое мы тоже пытаемся как-то актуализироваться и бьемся за рынок с современным молодняком. Поэтому, в общем, три времени мы в себе чувствуем объединенными».

Подготовка к «Чаротовой Дюжине» уже идет вовсю. Ранее сообщалось, что на фестивале выступит «СерьГа». Генеральной репетицией для группы станет эксклюзивный концерт Сергея Галанина на станции «Курская» 14 декабря, а также поздравит НАШЕ Радио с днем рождения. «В рамках подготовки к выступлению на «Чартовой Дюжине» 2018 мы проведем акцию в очень интересном месте. Для нас история уникальна, так как мы привыкли быть в метро в качестве пассажиров, но никогда не были в качестве музыкантов, не играли в метро, тем более, полноценный электрический концерт», - поделился своими впечатлениями от предстоящего концерта лидер группы «СерьГа».

Формат премии изменился: в этот раз девизом «Чартовой Дюжины» стал хэштэг #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, а это значит, что слушатели смогут окунуться в историю отечественной рок-музыки.