Легенды Ретро FM подарили москвичам новогоднее настроение

В минувшую субботу, 9 декабря, столичный спорткомплекс «Олимпийский» в 13-й раз принимал в своих стенах масштабный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM».

Для многих этот фестиваль уже давно стал доброй декабрьской традицией. Город только начинает наряжаться в новогоднюю мишуру, новогоднее настроение еще отчетливо не витает в воздухе. Но стоит попасть на «Легенды», как сразу погружаешься в суматошное и радостное предновогоднее настроение. Ну а звучащие со сцены поздравления с Новым годом только усиливают ощущение грядущего праздника.

За тринадцать лет существования фестиваля многие звезды прошлого столетия уже неоднократно поднимались на его сцену. Однако каждый раз организаторы мероприятия умудряются удивлять новыми именами.

Dana Internatiopnal

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В этом году среди «новичков» были Светлана Владимирская, Сергей Маркин, Лариса Долина, Сергей Васюта, Валерий Сюткин и победитель конкурса «Евровидение 1998» Dana International.

Татьяна Веденеева, Дмитрий Харатьян

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Сложно сказать, кого больше привечала публика, которая на удивление существенно омолодилась. Если еще пару-тройку лет назад в зале не так часто можно было увидеть зрителя младше 25 лет, то в этом году молодежи существенно прибавилось. И на удивление они были более чем «в теме».



Юрий Шатунов

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Казалось бы, тот же Юрий Шатунов способен разве что будить далекие воспоминания юности. Ан нет, девчонки лет по 16 с горящими глазами задорно подпевали знаменитые «Белые розы». А послушав Томаса Андерса, который разве что пока российское гражданство не запросил, так часто он приезжает в Россию, они на выдохе заявили, что надо бы постараться на его ближайшее сольное выступление в Москве.

Томас Андерс

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Эпатажная Dana International, кстати говоря, вызвала куда более сдержанные эмоции, хотя публика приняла ее хорошо. А вот своеобразного хэдлайнера вечера шведа Dr.Alban публика ждала с нетерпением и самозабвенно подпевала его хит «It’s my life».

Dr.Alban

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Долина, Газманов - старая гвардия по-прежнему в строю. Подумать только, группе Газманова «Эскадрон» скоро будет 30 лет, а песня «Три белых коня» из «Чародеев» и того старше. И весь «Олимпийский» буквально ревет, заслышав знакомые аккорды.

Лариса Долина.

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Как обычно праздник удался на славу. И вновь вернуться в этот вечер можно будет всего через пару недель. Концерт будет транслировать Первый канал в новогодние праздники. Но, положа руку на сердце, лучше увидеть это масштабное шоу в живую.

Увидимся в «Олимпийском» в декабре 2018?!