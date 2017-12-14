Дочь Юрия Хоя и «Красная Плесень» помогли «Сектору Газа» вступить в пору зрелости

Фестиваль, приуроченный к 30-летию группы «Сектор Газа» состоялся в московском клубе «Театръ» 10 декабря

Пятого декабря 1987 года в воронежском рок-клубе при местной ТЭЦ состоялось первое выступление «Сектора Газа». Ни тогда, ни даже лет 15 спустя никто особо и не думал, что творчество «Сектора Газа» постепенно станет нашим национальным достоянием. Песни Юрия «Хоя» Клинских по-прежнему слушает молодежь. Их перепевают, такие разные по духу и стилистике коллективы, как Глеб Самойлов и The Matrixxx, «Бахыт Компот» и КняZz. А относительно недавний клип «Лирика» поп-проекта Filatov & Karas feat. Masha набрал в YouTube почти 14 миллионов просмотров.

Масштабные фестивали памяти Юрия Хоя, проводимые раз в несколько лет, собирают по несколько тысяч человек. Вот и десятого декабря в урочный час у закрытых пока дверей клуба «Театръ» скопилась огромная толпа. Нельзя сказать, что в ней преобладали кондовые панки — здесь можно было встретить и субтильных парнишек с атрибутикой Cannibal Corpse и изящных высоких девушек со стрижками каре. Вели себя цивильно, никто не провоцировал. Когда открылся вход, стало понятно, что внутрь будут пускать порционно, и ожидание, возможно, окажется длительным. «Может, договоримся?», - крикнул охраннику какой-то бесшабашный паренек — и тут же удовлетворился отрицательным ответом. «Такую публику надо запускать только дозированно», - самокритично отозвался другой.

Ровно через час после заявленного начала концерта на сцену вышла дочь Юрия Хоя Ирина Клинских и дала старт мероприятию, объявив внепланового участника — новосибирского исполнителя собственных песен Ваню Воробья, который спел под гитару песню, написанную под посещением могилы Хоя в Воронеже. По тексту, Иван обещал не забыть всех безвременно ушедших участников «С.Г.», но строчку с перечислением их конкретных фамилий как раз и запамятовал. Что, впрочем, не помешало ему сорвать бурные аплодисменты.

Официально открывать фестиваль должна была группа «Х.З.», которая к этому моменту не успела должным образом подготовиться. Поэтому вместо них на сцене появилась официальная трибьют-группа из Иванова «Черный Вторник». Уверенность солиста Максима Коробова подкупала, и он быстро завладел вниманием зала. Обойма из проверенных хитов «Колхозный панк», «Демобилизация», «Давай-давай», «Плуги-вуги» и проч. тоже мало кого могла оставить равнодушным.

Коробов придумывал к песням оригинальные подводки, соединив «Не дает» и «Вдову» справедливым замечанием: «А вы знаете, кто дает?». Помимо материала «Сектора Газа» коллектив представил и единственную авторскую песню — зажигательный тяжелый рок-н-ролл про храп. В «Арии Лягушки и Ивана» и «Вечером на лавочке» «Черному вторнику» помогли участники «золотого» состава «Сектора Газа» - вокалистка Татьяна Фатеева и гитарист Владимир Лобанов. Последний еще сыграл в «Плуги-вуги» и «Страхе».

Собравшийся, наконец, с духом «Х.З.» выдал не очень длинный сет, чередуя песни Юрия Хоя со своими. В «Возле дома твоего» и «Свидании» музыканты подтвердили собственный имидж романтиков, которые при определенных обстоятельствах легко превращаются в циников. Из той же серии были и их авторские вещи «Настя» и «Фотокарточка». Перед «Подмогой», перепетой когда-то самим БГ, фронтмен «Х.З.», будто оправдываясь, произнес, что эта песня исполняется им всегда — даже на разнообразных тематических концертах. В «Талалихине» микрофонная стойка стараниями разошедшихся фанатов повторила судьбу героического летчика. Завершилось выступление «Х.З.» «Песенкой», как нельзя лучше располагавшей к хоровому пению.

Следующий участник фестиваля — Сергей Ким из «Сектора Газовой Атаки» - имел непосредственное отношение к Юрию Хою. Ирина Клинских охарактеризовала его как близкого по духу человека, который ездил ее отцом на гастроли, помогая ему во всем. «Юра Хой с нами по-любому, - поприветствовал публику Сергей. - Только жалко, что эти песни сегодня поем мы, а не он. Лучше бы он!». Как истинный фанат, Ким сделал упор на не очень известные песни «Сектора Газа», вроде «Сумасшедший труп» и «Комары».

«Самогонщики» Сергей объявил очень актуальной песней, помогающей не отравиться паленой водкой из соседнего магазина. О песне «Незнакомые места» было сказано, что в оригинале она сделана в электронном ключе, но «СГА» сделал ее гитарный вариант, и получилось неплохо (подтверждаем). Наибольшие восторги Кима вызвала «Моя бабка», поскольку в ней есть и мистика, и приколы. А «Черную магию» с «Травушкой зеленой» вместе с ним исполнила Татьяна Фатеева.

«Монгол Шуудан» выдал самый тяжелый и концептуальный сет фестиваля, задействовав даже клавишника, который участвует далеко не во всех концертах группы. Валерий Скородед напомнил, что вместе с «Сектором Газа» его коллектив частенько выезжал в 90-е на совместные гастроли. Соответственно, выступление «монголов» давало приблизительное представление о том, как это было. Из хоевских песен были выбраны «Похмел», «Дурак», «Звездная болезнь» и «Казачья». Причем по поводу последней Скородед заметил, что в ней можно найти точки пересечения между обеими группами. Из собственного репертуара тех времен лидер «МШ» спел «Чекиста», «Яблочко», «Самару», «Москву» и «Маму-анархию».

Четырехчасовой марафон завершился выступлением «Красной Плесени». «Бомжа» исполнил гитарист группы, да так старался, что порвал струну. Ну и «КП» стала той самой группой, которая отважилась исполнить по случаю «секторовского» юбилея тематическую песню «30 лет». Так Ирина Клинских и пять достойных команд помогли вступить «Сектору Газа» «в зрелость взять билет».

