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Историческую Кремлевскую бензоколонку уберут из-за нового концертного зала

09:23 14.12.2017
Историческая бензоколонка. Фото Sigwald с сайта ru.wikipedia.org
Историческая бензоколонка. Фото Sigwald с сайта ru.wikipedia.org
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Памятник архитектуры – Кремлевскую автозаправочную станцию, построенную в 1930-е годы, перенесут с Волхонки на Кремлевскую набережную.

Как сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак, после демонтажа заправки на ее месте будет построен стеклянный концертный зал в «нейтральном» стиле. «Зал будет трансформироваться, превращаясь в зависимости от ситуации в выставочное пространство или лекционную площадку», — приводит ее слова РБК.

Демонтаж единственной в пределах Бульварного кольца АЗС будет произведен в 2018 году. Тогда же начнется строительство концертного зала. «До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнем демонтаж и перенос заправки», — рассказал ТАСС замдиректора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (ГМИИ) по капитальному строительству Игорь Погребинский.

Стоимость проведения работ сотрудники музея не уточнили.
 

Темы: Архитектура, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 11:33
Гость: И чем

эта колонка им помешала? Отказываются от дополнительной рекламы.
14.12.2017, 11:09
Гость: коренной москвич

У оленевода совсем крыша поехала от бобла. Да, еще новость ! Теперь детей Дед мороз будет катать в санях не на Русской тройке, а в оленей упряжке. Это не шутка, а быль которую показали по ТВЦ. Вот, что деньги с бывшими людьми делают...
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