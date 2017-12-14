Историческую Кремлевскую бензоколонку уберут из-за нового концертного зала

Памятник архитектуры – Кремлевскую автозаправочную станцию, построенную в 1930-е годы, перенесут с Волхонки на Кремлевскую набережную.

Как сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак, после демонтажа заправки на ее месте будет построен стеклянный концертный зал в «нейтральном» стиле. «Зал будет трансформироваться, превращаясь в зависимости от ситуации в выставочное пространство или лекционную площадку», — приводит ее слова РБК.

Демонтаж единственной в пределах Бульварного кольца АЗС будет произведен в 2018 году. Тогда же начнется строительство концертного зала. «До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнем демонтаж и перенос заправки», — рассказал ТАСС замдиректора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (ГМИИ) по капитальному строительству Игорь Погребинский.

Стоимость проведения работ сотрудники музея не уточнили.

