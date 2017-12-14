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Bloodbound «War Of Dragons»

17:41 14.12.2017 , Денис Ступников

Исполнитель: Bloodbound, Название: «War Of Dragons», Стиль: пауэр-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Пауэр-метал — удел волевых. Здесь для слабых места нет по определению. Не потому ли в командах, исповедующих эту стилистику, так высока текучка кадров? Блаженны те, кто обрел в своем составе некий костяк, вокруг которого можно потом на свое усмотрение выстраивать окончательную картину.

Именно к такой категории относится шведская группа Bloodbound. Создали ее еще в 2004-м два старых друга — гитарист Томас Олссон и клавишник Фредерик Берг. Остальные участники то и дело сменяли друг друга, но звучанию ансамбля это шло только на пользу, потому что пауэр поворачивался в каждом альбоме новой гранью. В конце концов, Томас подтянул на вторую гитару своего брата Хендрика — и в группе появилось еще больше определенности.

Новый альбом Bloodbound посвящен войне драконов. Тема большая и благодатная — ведь что мы знаем о стратегии, тактики и технике ведения боя полулегендарных земноводных тварей? После скрежещущего интро начинается захватывающая батальная эпопея из 11-ти глав, поданная с неуемным пафосом, который спустя 3-4 песни начинает донимать.

Каждый из музыкантов знает свое дело туго, но из диктуемых жанром рамок выбивается редко. Картины не меняюи даже фолковые вкрапления «Silver Wings» или трешевый забой в «Starfall». Все равно всё уничтожит приторная лава, похожая на подожженный у камина ром.

У Bloodbound получился идеальный альбом для верных рыцарей пауэра. Прочие же недоуменно пожмут плечами и отправятся восвояси. Есть, конечно, еще одна категория меломанов, которые слушают такую музыку ради исторических сведений, но здесь явно не тот случай.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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