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Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями

09:53 19.12.2017
Энрике Иглесиас. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Энрике Иглесиас. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Популярный певец Энирике Иглесиас впервые стал отцом.

О счастливом событии сообщил таблоид TMZ. По данным издания подруга Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова, родила близнецов — мальчика и девочку — в минувшую субботу 16 декабря.

Родители решили назвать малышей Николас и Люси. Отмечается, что пара тщательно скрывала грядущее пополнение в семье. Анна Курникова перестала появляться на публике с ноября 2016 года.

Для обоих родителей близнецы стали первенцами. Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2001 года, пара официально не регистрировала свои отношения.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 12:41
Гость: железяка

двойне - это не близнецы
19.12.2017, 12:01
Гость: Юляша

ну,раз пол-года типа пряталась - значит дети НЕ ЕЕ.Двойня тоже свидетельствует об искусственном зачатии.Все как у АБ с гАлкиным.
Интересно - а кто папаша ?
19.12.2017, 11:42
Гость: Скептик

Так грек ее давно кинул, как об этом писали. От кого она родила, еще неизвестно. Да и рожала ли? Как гласит римское право: отец всегда неизвестен.
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