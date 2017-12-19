Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями

Популярный певец Энирике Иглесиас впервые стал отцом.

О счастливом событии сообщил таблоид TMZ. По данным издания подруга Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова, родила близнецов — мальчика и девочку — в минувшую субботу 16 декабря.

Родители решили назвать малышей Николас и Люси. Отмечается, что пара тщательно скрывала грядущее пополнение в семье. Анна Курникова перестала появляться на публике с ноября 2016 года.

Для обоих родителей близнецы стали первенцами. Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2001 года, пара официально не регистрировала свои отношения.