Сергей Бобунец спел для клиентов вечности

Концерт Сергея Бобунца состоялся в столичном «Мумий тролль-баре» 13 декабря

«Смысловые Галлюцинации» лишь в последние годы своего существования регулярно собирали в Москве крупные залы. До этого же их биография была тесно связана с уютными клубными площадками, вроде «Шестнадцати Тонн», «Точки» и «Б2». С тех пор утекло много воды и, как говорится, иных уж нет, а те далече. Образовав сольный проект и устроив в начале ноября его премьеру в «ГлавКлубе», Сергей Бобунец тряхнул стариной и вновь сыграл на клубных подмостках.

В «Мумий Тролль-баре» Буба чувствовал себя заметно непринужденее, нежели на больших концертах. С самого начала было заметно, что он готов проникновенно общаться со зрителями и делиться сокровенным. Так, во время первой песни «Космос наш» он посоветовал зрителям обратить внимание на то, что здесь звучит голос самого Юрия Гагарина.

«Охотники» стали бенефисом для саксофониста Александра Абрамова, который не только добросовестно выполнял свои прямые обязанности, но и подпевал высоким голосом, а также мобилизовал зал на самостоятельное исполнение наиболее ударных строчек («кто я такой»). Потом он куда-то исчез, а Сергей Бобунец поведал о нескольких чудесах, происходящих на этом концерте. «Невероятные ощущения, когда каждый раз, как первый! - восторгался Буба. - Сегодня я впервые играю на этой белой гитаре, которая сделана специально под меня — и даже выемка для живота имеется. А наш саксофонист, играющий также в «УмаТурман», просто прибежал нам немного помочь, потому что у них заказник — буквально через дорогу».

За несколько дней до выступления в «Мумий Тролль-баре» Сергей Бобунец выпустил трехпесенный интернет-сингл «Пока танцуют ангелы». Бессмертную «Зачем топтать мою любовь» Буба сопроводил комментарием: «Все мы уже в том возрасте, когда не надо стесняться. Это и есть вечная молодость!». Наваристая брит-поповая гитара Павла Дешуры пришлось в этой песне как нельзя к месту. Добавил новых красок и Сергей Бобунец, по-другому расставив в тексте акценты. Строчки, типа «весна умерла» по-прежнему выделялись интонационно, но теперь уже не с надрывом и горечью, а с обреченной мудростью много испытавшего философа.

Под «Разум когда-нибудь победит» Буба расчувствовался и, будто оправдываясь, произнес: «Ох уж эти эмоциональные переживания!». После «наутилосовской» «Жажды» он торжественно произнес «да здравствует город Екатеринбург!» - и тут же напомнил, что это цитата из классика, Вячеслава Бутусова. Реплики же в фирменном бобунцовском стиле публика дождалась после песни «Вечность встанет с нами рядом», когда было сказано: «Все мы здесь, на 100% клиенты вечности, как говорит наш клипмейкер Женя Григорьев».

Бисовый «Ковер-вертолет» Буба адресовал всем коренным москвичам, которые хоть и в совсем незначительном количестве, но все же присутствовали на этом концерте. «Вроде людей сегодня относительно немного, но каждый — на вес золота», - подытожил Бобунец.