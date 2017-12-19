Сергей Вишняков «Crazy Spring»

Исполнитель: Сергей Вишняков, Название: «Crazy Spring», Стиль: инструментальный акустический рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

С приходом в «Мельницу» гитариста Сергея Вишнякова группа обрела новое звучание и новый стандарт качества. На трех последних альбомах можно услышать, как почти металлические гитарные партии, так и изысканный фолк-рок высочайшей пробы. Обнадеживающим знаком является и тот факт, что Вишняков время от времени выступает с «мельничной» вокалисткой Хелависой дуэтом «36 и 6» (названном по количеству струн на их инструментах). А сейчас они готовят совместный альбом.

Понятно, что сольная работа для такого универсала, как Вишняков, была лишь вопросом времени. Первой ласточкой стал его недавно выпущенный мини-альбом «Crazy Spring», состоящий из семи инструментальных композиций. Напутственные слова к релизу написали Хелависа, Эдмунд Шклярский и Владимир Холстинин. Характеристики действительно лестные, и по их прочтении на обложке диджипака немедленно хочется ознакомься с самим материалом. Даже лаконичный «ариец» Владимир Холстинин высказался интригующе: «Великолепно сыгранные, изысканные акустические фантазии».

Вишняков даже не пытается поразить слушателя техническими ухищрениями. На альбоме не найти ни модных электронных семплов, ни бьющей по ушам ритм-секции, ни трескучих эффектов со звуками природы и «левыми» разговорами. Только гитарные партии, только виртуозное владение инструментом, только фактурное настроение.

Уверенное владение гитарой всегда идет у Вишнякова рука об руку с безупречным мелодизмом и умением создать цельную эмоциональную картинку. Это касается и темповой «Crazy Spring», и ностальгической «Last Weekend», и посвящениям конкретным людям, чью индивидуальность музыкант постарался передать в треках «Mila» и «To The Sun (Song For Leo)». Адресаты должны быть счастливы, ну а прочие слушатели тоже вольны примерить эти самобытные треки на себя. Не сомневайтесь, что придутся впору!

Финал альбома остается открытым, ведь в «Outro» Вишняков использует вдруг вместо акустической гитары электрическую. Не является ли это намёком на то, как будет звучать его следующий сольник?