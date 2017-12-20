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Миша Лузин, 22 декабря, «Стакан»

00:09 20.12.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В этом смысле Миша Лузин – целая Вселенная, где уживаются музыка, поэзия, йога, духовные практики и так далее. Песни Михаила в основном выдержаны в стилистике эдакого породистого блюз-рока – с характерным, мгновенно узнаваемым вокалом.

Начало концерта в 20-00
Вход - donation
Кафе "Стакан" находится по адресу:
Москва, ул. Сретенка 26/1, вход с Даева переулка.

В биографии Михаила Лузина – множество ярких моментов. Екатеринбургская группа «КедрыВыдры», фронтменом которой он был, обрела популярность в «нулевые». Альбомы «Выдр» продюсировали Владимир Шахрин («Чайф») и Вадим Самойлов («Агата Кристи»). После роспуска группы Михаил занимается сольной карьерой – сейчас в его дискографии два студийных сольных альбома. Последний на сегодняшний день диск Михаила Лузина «Мира» (2016) включён газетой «КоммерсантЪ» в список лучших альбомов весны 2016.
Сейчас Миша Лузин готовит к выпуску новый EP. В отличие от предыдущих работ, для которых характерны многослойные аранжировки, это будут песни, записанные под одну акустическую гитару. Накануне релиза (и Нового года) музыкант представит новые песни и сыграет полюбившиеся старые.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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