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Голографический Владимир Высоцкий выступит в Москве с оркестром

13:10 20.12.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Откроет выступление голограммы Владимира Высоцкого с оркестром, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Развитие подобных технологий позволяет воссоздать любой образ, что активно применяется на лучших мировых площадках: в 2012 году в одной из сессий легендарного фестиваля Coachella на сцену вышел погибший рэпер Тупак Шакур; в том же году  на концерте к 50-летию Виктора Цоя выступил сам Виктор Цой; а в 2014 году на  Billboard Music Awards на сцене появился Майкл Джексон.

Нестандартное решение для церемонии открытия премии неслучайно: в 2018 году кумиру миллионов и поэту эпохи исполнилось бы 80 лет. Голограмма Владимира Высоцкого будет символизировать своеобразный мост между прошлым и будущим: переход от авторской песни к року. Неслучайно многие исследователи отечественной рок-музыки рассматривают рок-н-ролл как своеобразное продолжение авторской песни и признают, что личность Высоцкого и его творчество оказали огромное влияние на формирование и становление рок-культуры в нашей стране.

«Насколько это символично? Я думаю, это справедливо, как минимум. И такие проекты нужны, такие современные, острые. Я считаю, что это имеет смысл. Это непростое дело, достаточно новое, во всяком случае, для меня» - прокомментировал предстоящее событие сын артиста Никита Высоцкий

Кроме того, в мультимедийном шоу примут участие 25/17, «БИ-2», «Машина Времени», «ДДТ», Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, «СерьГа» и Вадим Самойлов.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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