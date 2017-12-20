Глебу Самойлову стало страшно на презентации «Здравствуй»

Презентация нового альбома Глеба Самойлова и The Matrixx прошла в обновленном клубе «Театръ» 16 декабря

Глеб Самойлов и The Matrixx. Фото предоставлено пресс-слуюбой группы

Пластинка получилась особенной, песни с нее требуют соответствующего настроя и полного самоотречения. Далеко не все настроены на потусторонние вибрации, которых с лихвой в альбоме «Здравствуй», а потому музыканты не стали его играть на презентации целиком, ограничившись половиной песен. На сей раз обошлось без разогревающей группы, но зато зрители получили возможность погрузиться в любимый Самойловым винтаж с ощутимым привкусом трэша, слушая в ожидании концерта в записи необычные версии «Священной войны» на немецком языке и «Bella ciao» с «Jihgle Bells», стилизованные под вальяжную эстраду 30-х годов прошлого века.

The Matrixx начал программу с наиболее драйвовой песни с альбома «Здравствуй» «Звезда». В начале второго куплета Глеб Самойлов не успел вовремя вступить и обернулся на бас-гитаристку Стасю Матвееву в поисках поддержки. «Давай, пой», - велел он, и Стася добросовестно взяла на себя строчки «душа болит — не бойся, я с тобою».

Исполнив еще одну новинку «Дружок», Самойлов переключился на внушительный блок ретроспективных «мэтриксовских» вещей. Многие из них стали поводом для разыгрывания забавных мизансцен. Во время «Жить всегда» Глеб облокотился о плечо гитариста Валерия Аркадина и со значением произнес: «Мы будем стоять вдвоем — гордо такие стоять!». В «Субкоманданте» Самойлов в очередной раз эффективно ударил «постмодерном по постмодерну», вступив в дискуссию с собственными стихами: «И только ночью (а когда еще?) смотрит на мексиканские звезды (а какие еще?!)».

Перед «Танцуй» Самойлов и Аркадин разыграли небольшую театрализованную сценку. Удобно устроившись на полу, гитарист констатировал:

- Настало время прилечь...

- Опять ты за свое! - раздосадовался на коллегу Глеб и начав песню, назидательно произнес. - Ты в курсе — ты лежишь уже четыре дня?

- А ты бы не лежал? - резонно возразил Аркадин.

Диаметрально противоположные эмоции The Matrixx начал транслировать, когда вернулся к песням с альбома «Здравствуй» - «Tango para el dinero», «Синие цветы» и «Умереть за любовь». «Не знаю, как вам, а мне самому страшно!», - признался Глеб к финалу этого триптиха.

Обстановку немного разрядила танцевальная «Любовью». Сообщив, что «танцы продолжаются», Самойлов обратился к «агатовской» «Последнее желание», которую после вступления велел начать заново. После печальной «Мы под огнем» Глеб пообещал «изобразить что-нибудь радостное» - и грянул «Никто не выжил». Сакраментальное утверждение «ты хочешь быть моей навеки» он прокомментировал лаконично: «Сочувствую!». Основная часть концерта завершилась «полумедленным-полутанцем» «Порвали мечту».

Презентация была бы неполной без ключевой песни «Здравствуй», пробиравшей до мурашек. Но в ходе второго биса эмоциональные качели вновь вынесли зрителей в противоположную сторону, порадовав их обновленными вариантами «Ковра-вертолета» («мама, я ПОЧТИ живой») и «Опиума»:

Напудрив ноздри ЧЕМ ПОПАЛО

Я выхожу на променад

И звезды светят мне УСТАЛО

И симпатичен ад.