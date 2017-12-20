«Щелкунчик и Мышиный Король», 30 декабря-6 января, «Кино Холл»

В рождественскую ночь исполняются самые заветные желания и оживают любимые детские игрушки

Наверное, поэтому дети всего мира так любят сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король».

Красивая история победы добра над злом и самопожертвования главного героя, который спас принцессу от колдовства и превратился в Щелкунчика.

Это музыкальный спектакль, все действующие лица которого танцуют и поют – даже Королева Мышильда и её сын Мышиный Король. Конечно, сказка закончится хорошо, подвиг Щелкунчика будет вознаграждён, и герои обретут заслуженное счастье.

Перед началом спектакля - новогодний интерактив с гостями от Деда Мороза и Снегурочки. На огромном экране - видеопроекция фрагментов из одноименного мультфильма и красочные спецэффекты.

Совместный проект МДМТ «Экспромт» и Детского музыкального театра юного актёра.

Продолжительность спектакля - 1 час 10 минут, без антракта.

ГДЕ? «КИНО-ХОЛЛ» ВГИК (ул. Вильгельма Пика, 3)

КОГДА? 30 и 31 декабря 2017, начало в 12.00 и 15.00; 3,4,5 и 6 января 2018, начало в 12.00 и 15.00.