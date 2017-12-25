]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Барабанщик The Beatles получит рыцарский титул

12:55 25.12.2017
Ринго Старр. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Ринго Старр. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Материалы по теме:

Ударник группы The Beatles Ринго Старр будет произведен в рыцари.

По предварительной информации, он получит это звание на так называемой New Year Honours — ежегодной церемонии раздачи королевских наград, которая традиционно проводится 1 января, сообщает газета «Известия».

77-летний экс-битл удостоен чести за свой вклад в музыкальное искусство и за благотворительные программы. Коллега Старра по легендарной ливерпульской четверке — сэр Пол Маккартни — получил рыцарское звание ровно 20 лет назад, в 1997 году.

Ринго Старр последний раз посещал Букингемский дворец более полувека назад — в 1965 году, когда получил из рук Елизаветы II Орден Британской империи.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.