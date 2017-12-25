На какие мюзиклы повести детей в Новый год

В новогодние каникулы детям будут предложены разнообразные тематические мюзиклы

Премьера музыкального комедийного вестерна «Похищение Джонни Д.» по рассказу О.Генри «Вождь краснокожих» состоится в Детском музыкальном театре юного актера. Показы пройдут 29, 30 декабря 2017, 2,3,4,5 января 2018, начало в 12-00 и 15-00. Билл и Сэм – мошенники. Гонимые желанием заработать побольше денег, приятели решаются на похищение сына самого богатого жителя города, но что из этого может получиться? Может этого лучше им не делать? Или отец за свое дитя отдаст последние кровные деньги? Попадут наши горе авантюристы в страшную переделку или выйдут "сухими из воды"? Кто такой Джонни Д.? Чем он отличается от своих сверстников? На эти вопросы вы обязательно получите ответ, посмотрев наш музыкальный комедийный вестерн! Специально для спектакля созданы красочные декорации и написаны оригинальная музыка и тексты песен.

Новогодний интерактив для самых маленьких «Варежки для елки» состоится в Детском музыкальном театре юного актера (малый зал на Чистых прудах). Спектакли назначены на 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2017, 3, 4, 5, 6 января 2018, начало в 11-00,13-00,15-00. Новый год – самый волшебный праздник, когда дети ожидают чуда, а взрослые вспоминают, что когда-то были детьми. Это тот редкий момент, когда вся семья собирается вместе и готовится к празднику. Дед Мороз, снежинки, сказочные герои и, конечно, «волшебные» варежки подарят вашим детям незабываемый праздник. В тёплой и семейной атмосфере вместе с юными артистами маленькие зрители будут петь, танцевать, играть и наряжать новогоднюю ёлку. Живая музыка, живые голоса и искренние эмоции ждут вас на нашем новогоднем празднике, где вы непременно соприкоснётесь с новогодним чудом. Ни один из детей не уйдет со спектакля без подарка!

Детский мюзикл «Щелкунчик и Мышиный Король» покажут в «Кино-Холле» ВГИК. 30 и 31 декабря 2017, начало в 12.00 и 15.00; 3,4,5 и 6 января 2018, начало в 12.00 и 15.00. В рождественскую ночь исполняются самые заветные желания и оживают любимые детские игрушки. Наверное, поэтому дети всего мира так любят сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король».Красивая история победы добра над злом и самопожертвования главного героя, который спас принцессу от колдовства и превратился в Щелкунчика.

Это музыкальный спектакль, все действующие лица которого танцуют и поют – даже Королева Мышильда и её сын Мышиный Король. Конечно, сказка закончится хорошо, подвиг Щелкунчика будет вознагражден, и герои обретут заслуженное счастье. Перед началом спектакля запланирован новогодний интерактив с гостями от Деда Мороза и Снегурочки. На огромном экране - видеопроекция фрагментов из одноименного мультфильма и красочные спецэффекты.

Музыкальная постановка по мотивам сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» «Чудеса и куралесы» пройдет с Московском театре мюзикла с 23 декабря по 8 января. Эта постановка — настоящее буйство фантазии, где драматургическая основа сюжета получила пластическое воплощение, а великолепную музыку дополняют зрелищные декорации. В спектакле много чудес и превращений. Постановка изобилует причудливой игрой света, видеоэффектами и иллюзиями и передает настроение оригинального произведения Кэрролла и его своеобразную логику. Или её отсутствие — кому как нравится. Спектакль «Чудеса и куралесы» понравится и детям, и их родителям. Юный зритель погрузится в атмосферу загадочности и волшебства, а старшее поколение оценит изобретательные декорации, удивительные костюмы, созданные известным театральным художником Викторией Севрюковой и, конечно, оригинальный юмор автора.

27 декабря состоится мировая премьера лицензионного новогоднего шоу «Angry Birds: спасти Новый год» по мотивам культового мультфильма «Angry Birds в кино», которое пройдет в самом большом и красивом лофте города LOFT#2. На время новогодних каникул на его обширной территории возведут настоящий американский парк развлечений Angry Birds (рядом с метро Автозаводская). Впервые в Москве можно будет увидеть уникальное шоу: 11 гигантских фигур персонажей в пневмо костюмах, видеомэппинг-контент от участников фестиваля «Круг Света», 3D-проекции, которые несколько раз изменят площадку до неузнаваемости — перенеся маленьких зрителей и их родителей в новые локации, где решительный Ред, энергичный и неутомимый Чак и общительный весельчак Бомб раз за разом будут сталкиваться лицом к лицу с главным врагом птиц — Королём Свиней. Что он затеял на этот раз? Неужели он и правда осмелится похитить Новый год, его хранителя — Деда Мороза и оставить детей без подарков? Отважные птички не дадут испортить главный праздник страны и обязательно спасут Новый год вместе со зрителями. Гигантская рогатка, из которой могут пострелять желающие всех возрастов, невероятный квест, музыка, аттракционы, уникальные подарки и атмосфера Новогодней Деревни Angry Birds, где работают более 20 интерактивных зон, — такого в Москве еще не было! Показы мюзикла состоятся с 27 декабря по 8 января

Фотографии предоставлены органихаторами мероприятий