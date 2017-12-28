Филипп Киркоров вернется на «Евровидение» под флагом дружественной страны

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров вновь выступит сонграйтером конкурсной песни для популярного конкурса «Евровидение».

После того, как в 2016 году российский певец Сергей Лазарев с песней, написанной Киркоровым, занял лишь третье место на «Евровидении», артист призывал к бойкоту конкурса. Тогда певец говорил, что более не планирует участвовать в «Евровидении», так как разочаровался в нем.

Однако, как рассказал Киркоров газете «Комсомольская правда», он получил предложение стать продюсером исполнителя из одной из дружественных стран. Он уже написал конкурсную песню.

«Все скоро узнают. Я согласился написать песню только потому, что поменялись люди в руководстве EBU», - заявил Киркоров.

Он добавил, что изменения в Европейском радиовещательном союзе произошли после скандала с Лазаревым и громких заявлений самого Киркорова. «Я тогда поднял серьезную волну своими заявлениями, потому что возмущавшихся было много. И в EBU произошли изменения. Поэтому я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг», - сказал певец.

Киркоров выразил надежду, что в 2018 году Россию оценят по достоинству.