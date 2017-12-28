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Филипп Киркоров вернется на «Евровидение» под флагом дружественной страны

13:05 28.12.2017
Филипп Киркоров © KM.RU
Филипп Киркоров © KM.RU
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Король российской поп-сцены Филипп Киркоров вновь выступит сонграйтером конкурсной песни для популярного конкурса «Евровидение».

После того, как в 2016 году российский певец Сергей Лазарев с песней, написанной Киркоровым, занял лишь третье место на «Евровидении», артист призывал к бойкоту конкурса. Тогда певец говорил, что более не планирует участвовать в «Евровидении», так как разочаровался в нем.

Однако, как рассказал Киркоров газете «Комсомольская правда», он получил предложение стать продюсером исполнителя из одной из дружественных стран. Он уже написал конкурсную песню.

«Все скоро узнают. Я согласился написать песню только потому, что поменялись люди в руководстве EBU», - заявил Киркоров.

Он добавил, что изменения в Европейском радиовещательном союзе произошли после скандала с Лазаревым и громких заявлений самого Киркорова. «Я тогда поднял серьезную волну своими заявлениями, потому что возмущавшихся было много. И в EBU произошли изменения. Поэтому я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг», - сказал певец.

Киркоров выразил надежду, что в 2018 году Россию оценят по достоинству.

Темы: Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 18:41
Гость: У нас вся эстрада

одни егупопы и егупопки и в новый год они издеваться и глумяться над населением!
28.12.2017, 18:35
Гость: ***

Да,точное определение Йагупоп.
28.12.2017, 15:45
Гость: 22

Господа, подскажите, где ГАРАНТИРОВАННО нет этого "короля", этого Йагупопа? Разве что на Луне.
Ну сколько можно его видеть и слышать его или о нём? Ну реально эта тема(Пугачёва-Киркоров-Галкин-Басков) достала.
И если б хоть голос был у Киркорова нормальный, а не сиплый какой-то.
Была такая история. Друзья предложили пойти на концерт Баскова. Я спрашиваю: сколько? Мне говорят: 5000. Я говорю: мало. Друзья:? Я говорю, что пойду только за сумму не менее, чем 70000 рублей, и деньги - вперёд.
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