Собаки Юлии Чичериной занимаются поиском мин в Донбассе

Юлия Чичерина готовится к встрече Нового года в своем доме в ста километрах от Москвы

Юлия Чичерина © KM.RU, Наталья Ступникова

У певицы там целый зверинец. Среди питомцев – десять собак, две кошки, олень, лошадь и рысь. Поскольку Чичерина постоянно ездит с гуманитарной миссией на Донбасс, животные вдвойне полезны. «Их уже десять, - рассказала певица в интервью «Экспресс-газете» - А скоро будет еще одна - жену для нашего Клаусфока заведем - это шипперке: самая маленькая овчарка в мире. Была у нас сука - Вазуза. Через полгода мы сами наблюдали, как она буквально указывает дрессировщику на взрывчатку лапой».

Поездки на Донбасс стали дали для Юлии сильнейший импульс для ее творчества. «Возможно, вы слышали о трагедии, которая произошла 13 августа 2014 года, - продолжает Юля. - Украинский самолет нанес удар по детскому пляжу города Зугрэс Донецкой области. Погибла девочка - Аня Костенко, ей еще трех лет не исполнилось. Я даже написала песню от ее имени - «Пожалуйста». Поначалу не была уверена, что смогу ее исполнять - сразу начинала плакать. Так вот - никто за убийство не был наказан, даже формально не извинились. А преступницей объявляют меня…»

Из-за позицией Чичериной некоторые коллеги обвинили ее в «предательстве рок-н-ролла», на что она парирует: «Лучше предать рок-н-ролл, чем родину». «Для меня «совки» - это люди, которые не верят в Бога и ставят свое самолюбие превыше всего, - заявляет Чичерина. - Ведь Андрей Вадимович не дурак, он прекрасно знает о массовой гибели мирного населе ия на Востоке Украины. Но признать это ниже его достоинства. Мне Макаревича по-человечески жалко. Ужасно оказаться под старость в такой ситуации».

Продюсеры тоже от позиции Чичериной не в восторге. «Ведь 90 процентов музыкальных продюсеров и директоров в нашей стране - «укропы», - объясняет Чичерина. – Либо они откровенно симпатизируют украинской власти, либо у них на Украине коммерческий интерес, либо боятся, что им перекроют поездки в Европу. И ко мне отношение соответствующее. Но, знаете, меня это не очень волнует. Я хапанула шоу-бизнеса в молодости, в самом расцвете сил. Это было интересно, но мне хватило. В 2003 году я сознательно решила отказаться от постоянного мелькания по ТВ и концертных марафонов. Быть чьей-то дойной коровой не желаю. И сейчас у меня столько концертов, сколько мне нужно».

Юлия Чичерина © KM.RU, Наталья Ступникова

Новогоднюю елку Чичерина нарядила прямо во дворе. «Честно говоря, мы обычно не наряжаем, - призналась Юля. - Зачем, они и так красивые. Разве что в честь года Собаки. У меня огромное количество елок, кедров, сосен. Голубые, желтые, горные, черные… Ну, давайте остановимся на сербской».

