Денис Мацуев сыграет на Красной Площади в честь чемпионата мира 2018

Отечественный пианист Денис Мацуев планирует провести концерт на Красной площади в Москве 13 июня в ожидании открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Музыкант особо подчеркнул, что для него, как для посла ЧМ-2018 и болельщика, чемпионат мира будет большим событием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой «Россию 24». Для музыканта это уникальное действо, которого никогда не было в России, и оно пройдет не в одном городе, как Олимпиада, а во многих регионах страны.

Выступление на Красной площади станет посвящением этому грандиозному действу. «Я хочу провести большой гала-концерт на Красной площади 13 июня в канун открытия чемпионата со звездами и начинающими музыкантами из России и разных стран. Концерт-посвящение этому действу».

