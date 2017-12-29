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Денис Мацуев сыграет на Красной Площади в честь чемпионата мира 2018

14:10 29.12.2017
Денис Мацуев © KM.RU, Наталья Ступникова
Денис Мацуев © KM.RU, Наталья Ступникова
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Отечественный пианист Денис Мацуев планирует провести концерт на Красной площади в Москве 13 июня в ожидании открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Музыкант особо подчеркнул, что для него, как для посла ЧМ-2018 и болельщика, чемпионат мира будет большим событием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой «Россию 24». Для музыканта это уникальное действо, которого никогда не было в России, и оно пройдет не в одном городе, как Олимпиада, а во многих регионах страны.

Выступление на Красной площади станет посвящением этому грандиозному действу. «Я хочу провести большой гала-концерт на Красной площади 13 июня в канун открытия чемпионата со звездами и начинающими музыкантами из России и разных стран. Концерт-посвящение этому действу».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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29.12.2017, 15:54
Гость: Что так прёт

всех на Красную площадь?Это священное место и место захоронений оно для парадов и демонстраций, но делать там катки и ставить огромные чемоданы,играть на скрипке и играть в футбол это кощунство!
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