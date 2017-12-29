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Определен победитель шестого сезона телешоу «Голос»

23:39 29.12.2017
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Победителем шестого сезона популярного телешоу Первого канала стал Селим Алахяров

В финал шоу «Голос», который состоялся 29 декабря, вышли четыре исполнителя. От команды Пелагеи в финале выступил чех Ладислав Бубнар, от Димы Билана – девушка из Китая Ян Гэ, от команды Леонида Агутина – Тимофей Копылов, а от Александра Градского – Селим Алахяров.

На первом этапе отсеялась китайская певица Ян Гэ. Следом команда «Голоса» попрощалась с Ладиславом Бубнаром, который зажигательно исполнил «Карнавал» из репертуара Карела Готта и Валерия Ободзинского.

В результате победил ученик Александра Градского Селим Аляхяров из Махачкалы. Он исполнял песню Виктора Цоя «Перемен» торжественным баритоном в пафосной оркестровой аранжировке, тем самым действительно оставив мало шансов на победу своим соперникам.

Триумфатор шоу получил в качестве приза миллион рублей и автомобиль престижной иностранной фирмы. Прощаясь со зрителями, Аляхяров спел «Чертово кино» из репертуара Муслима Магомаева.
  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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30.12.2017, 09:40
Гость: когда же

этот дурдом закончиться?
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