Определен победитель шестого сезона телешоу «Голос»

Победителем шестого сезона популярного телешоу Первого канала стал Селим Алахяров

В финал шоу «Голос», который состоялся 29 декабря, вышли четыре исполнителя. От команды Пелагеи в финале выступил чех Ладислав Бубнар, от Димы Билана – девушка из Китая Ян Гэ, от команды Леонида Агутина – Тимофей Копылов, а от Александра Градского – Селим Алахяров.

На первом этапе отсеялась китайская певица Ян Гэ. Следом команда «Голоса» попрощалась с Ладиславом Бубнаром, который зажигательно исполнил «Карнавал» из репертуара Карела Готта и Валерия Ободзинского.

В результате победил ученик Александра Градского Селим Аляхяров из Махачкалы. Он исполнял песню Виктора Цоя «Перемен» торжественным баритоном в пафосной оркестровой аранжировке, тем самым действительно оставив мало шансов на победу своим соперникам.

Триумфатор шоу получил в качестве приза миллион рублей и автомобиль престижной иностранной фирмы. Прощаясь со зрителями, Аляхяров спел «Чертово кино» из репертуара Муслима Магомаева.

