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Аллу Пугачеву обвинили в плагиате песни 15-летней давности

15:00 2.01.2018

Российский поэт-песенник Александр Вулых обвинил Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву в плагиате.


Алла Пугачева © KM.RU

Как пишет StarHit, за несколько дней до Нового года стало известно, что Пугачева является гостьей «Голубого огонька» на Первом канале, где представит новую песню «Я летала».

Однако в своих социальных сетях Вулых обратил внимание своих подписчиков на то, что композиция, автором которой выступил Олег Влади, очень похожа на его хит «Придуманная любовь», которую исполнял в свое время Игорь Саруханов.

«Решилась-таки Примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала». Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», которая была написана более 15 лет назад», - отметил Вулых.

Поэт-песенник добавил, что не собирается оставлять это дело безнаказанным. «Эта история пахнет очень неприятным скандалом», - резюмировал он.

О том, что «Я летала» является плагиатом, сообщил телеканалу РЕН-ТВ и Саруханов. «Мне очень неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения», - заявил музыкант.

В свое время песня «Придуманная любовь» была очень популярна, ее авторы даже удостоились диплома на фестивале «Песня года».

Александр Вулых является одним из самых популярных поэтов-песенников России. На его счету хиты для Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой.
 

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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02.01.2018, 22:09
Гость: аалександр

Ну поет , ну пишет кое что. Может пора перейти на романсы. Любовную тематику оставить для молодых полуобнаженных. Вот для артистов трагедия старость. Поэтам и композиторам это обходится легче в смысле исписался и ладно.
02.01.2018, 22:06
Гость: тиль

Песня-то ерундовая!
02.01.2018, 21:29
Гость: У нас уже нет эстрады.

У нас уже "щёубизнес".
Скакание под "фонеру".
А началось это с незабвенного "Массового лая". Тьфу! "Ласкового мая".
Когда на сцену выводили непонятных мальчиков и они под кассетный магнитофон начинали кривляться.
Вот это и продолжается уже лет 25.
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