Аллу Пугачеву обвинили в плагиате песни 15-летней давности

Российский поэт-песенник Александр Вулых обвинил Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву в плагиате.



Алла Пугачева © KM.RU

Как пишет StarHit, за несколько дней до Нового года стало известно, что Пугачева является гостьей «Голубого огонька» на Первом канале, где представит новую песню «Я летала».

Однако в своих социальных сетях Вулых обратил внимание своих подписчиков на то, что композиция, автором которой выступил Олег Влади, очень похожа на его хит «Придуманная любовь», которую исполнял в свое время Игорь Саруханов.

«Решилась-таки Примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала». Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», которая была написана более 15 лет назад», - отметил Вулых.

Поэт-песенник добавил, что не собирается оставлять это дело безнаказанным. «Эта история пахнет очень неприятным скандалом», - резюмировал он.

О том, что «Я летала» является плагиатом, сообщил телеканалу РЕН-ТВ и Саруханов. «Мне очень неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения», - заявил музыкант.

В свое время песня «Придуманная любовь» была очень популярна, ее авторы даже удостоились диплома на фестивале «Песня года».

Александр Вулых является одним из самых популярных поэтов-песенников России. На его счету хиты для Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой.

