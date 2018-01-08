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«Монгол Шуудан», 13 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

21:11 8.01.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
«Монгол Шуудан», 13 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
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«Монгол Шуудан» представит 14-й (и первый за семь лет) студийный альбом в стенах ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 13 января В этот же день состоится релиз пластинки «Инстинкт Агрессивности». В неё входит 11 треков и 4 бонуса. Уже сейчас на сайте SoundReliz можно оформить предзаказ альбома и других интересных лотов: футболок, блокнотов, плакатов, металлических жетонов с логотипом группы, личных видео-приветствий от лидера Монгол Шуудана Валерия Скородеда, сообщает Rrock.

«Монгол Шуудан» представит 14-й (и первый за семь лет) студийный альбом в стенах ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 13 января

В этот же день состоится релиз пластинки «Инстинкт Агрессивности». В неё входит 11 треков и 4 бонуса. Уже сейчас на сайте SoundReliz можно оформить предзаказ альбома и других интересных лотов: футболок, блокнотов, плакатов, металлических жетонов с логотипом группы, личных видео-приветствий от лидера Монгол Шуудана Валерия Скородеда, сообщает Rrock.

В день выхода альбома - 13 января - в московском "Главclub Green Concert" состоится концертная презентация диска. На следующий день Монгол Шуудан сыграет в Санкт-Петербурге в клубе «Aurora Concert Hall».

Трек-лист альбома:
1. Седьмой патрон
2. Рояль
3. Диверсант
4. Винтик
5. Хаос по округе
6. Финский нож
7. Кожанный пиджак
8. Встреча
9. Свобода
10. Комсомольское сердце
11. Любовь разбойника
12. Вонзая шпоры (Bonus Track)
13. Четыре пули (Bonus Track)
14. Чёрная шаль (Bonus Track)
15. Не моя забота (Bonus Track)
 

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