«Маша и Медведи», 14 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Прогремев на всю страну подружившим Radiohead и Агнию Барто суперхитом «Любочка», ведомая Машей Макаровой группа «Маша и Медведи» развила успех дебютной пластинки «Солнцеклеш» релизом еще более мощного альбома «Куда?»

После чего скоропостижно распалась на самом пике формы и славы (песня «Земля» успела украсить саундтрек к «Брату 2»).

Несколько лет спустя «Маша и Медведи» воссоединились, выпустив третью пластинку «Без языка», вернувшись к гастролям и доказав, что одним из самых ярких дебютантов 1990-х по-прежнему есть что сказать. В прошлом году у них вышел очередной сингл «Мира война», а в самом начале нового группа вернется в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, чтобы отметить свой 21-й день рождения.

