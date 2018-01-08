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«Маша и Медведи», 14 января, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

21:18 8.01.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Прогремев на всю страну подружившим Radiohead и Агнию Барто суперхитом «Любочка», ведомая Машей Макаровой группа «Маша и Медведи» развила успех дебютной пластинки «Солнцеклеш» релизом еще более мощного альбома «Куда?»

После чего скоропостижно распалась на самом пике формы и славы (песня «Земля» успела украсить саундтрек к «Брату 2»).

Несколько лет спустя «Маша и Медведи» воссоединились, выпустив третью пластинку «Без языка», вернувшись к гастролям и доказав, что одним из самых ярких дебютантов 1990-х по-прежнему есть что сказать. В прошлом году у них вышел очередной сингл «Мира война», а в самом начале нового группа вернется в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, чтобы отметить свой 21-й день рождения.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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