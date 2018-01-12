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Максим Фадеев высказался о помолвке с Наргиз Закировой

09:22 12.01.2018 , Антон Крайний

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал слухи о том, что он якобы помолвлен со своей подопечной Наргиз Закировой

Наргиз Закирова © KM.RU, Евгений Стукалин

Причем повод для подобных измышлений дал он сам. Ранее Фадеев опубликовал на личной странице в Instagram несколько совместных снимков с артисткой, на одном из которых запечатлено, как он надевает своей подопечной на безымянный палец правой руки золотое кольцо. Подпись под фото гласила, что продюсер отмечал праздник вместе с Наргиз.

Неудивительно, что многие поклонники музыканта решили, что теперь он и Закирова помолвлены. При этом фанатов не смутил тот факт, что продюсер давно и прочно женат на бывшем гримере певицы Линды Наталье и воспитывает сына Савву. Что до Наргиз, то она, по слухам, на данный момент одинока. До этого артистка была замужем за Филиппом

Бальзано, от которого родила дочь Лейлу. Однако поговаривают, что в 2016 году в отношениях супругов произошел разлад и они развелись. Кроме того, у певицы есть старшая дочь Сабина — от Руслана Шарипова и сын Ауэль — от Ернура Канайбекова.

Наргиз Закирова © KM.RU, Евгений Стукалин

Фадеев решительно опроверг слухи о помолвке с Закировой. «Всем привет. Хочу обратиться к своим подписчикам и сказать, что информация, которая гуляет сейчас по инету касаемо меня и Наргиз — что я сделал предложение Наргиз с кольцом там и всё такое — это всё враньё и ложь. Да, действительно я подарил кольцо Наргиз на Новый год, это правда, кольцо, которое надел на неё тоже лично — но это кольцо, которое мы дарим всем артистам нашим, которых мы считаем нашей семьёй», — разъяснил продюсер в видеообращении в инстаграме.

Фадеев добавил, что кольцо сделано из чистого золота и содержит специальные символы, которые не являются тайной, и он с удовольствием покажет их и расскажет о них всем желающим.

Наргиз Закирова © KM.RU, Евгений Стукалин

Фотографии с кольцом и Фадеевым появились в инстаграме Наргиз 2 января 2018 года. Снимки сопровождались небольшим стихотворением певицы: «В преддверии умопомрачительных свершений // Творила магию растущая луна. // Тебе я протянула руку, нежный гений. // Я музыкой и неустанным вдохновеньем, // Моей мечтой, навек обручена».
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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