Игорь Миркурбанов раскроет тайну культурного кода нации

Большой концерт ведущего актера театра «Ленком» и МХТ им. Чехова Игоря Миркурбанова состоится в театре «Ленком» 26 февраля.

Поющий артист представит программу «Под небом Кремля. Дао предков», сообщает InterMedia. Миркурбанов признается, что назначение и название программы является попыткой рассмотреть карту коллективного сознания из разных точек наших невидимых ландшафтов. «Культурный код нации - это ведь и песни тоже, - говорит артист. - Мелодии и слова, обозначившие путь, сохранившие достоинство и крепость и передавшиеся по наследству, как родовое тату. Мы татуированы нашей историей, и, так или иначе, она у нас в крови. Во всех смыслах. С этим, наверное, и связано чувство родины».

Концерт пройдет при участии оркестра Red Square Band.

Игорь Миркурбанов — известный российский актер, который вполне реализовался и на эстрадной сцене. Снимался в таких знаковых фильмах, как «За последней чертой», «Generation П» и «Дама Пик».