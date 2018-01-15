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Игорь Миркурбанов раскроет тайну культурного кода нации

13:09 15.01.2018
Игорь Миркурбанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Игорь Миркурбанов. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Большой концерт ведущего актера театра «Ленком» и МХТ им. Чехова Игоря Миркурбанова состоится в театре «Ленком» 26 февраля.

Поющий артист представит программу «Под небом Кремля. Дао предков», сообщает InterMedia. Миркурбанов признается, что назначение и название программы является попыткой рассмотреть карту коллективного сознания из разных точек наших невидимых ландшафтов. «Культурный код нации - это ведь и песни тоже, - говорит артист. - Мелодии и слова, обозначившие путь, сохранившие достоинство и крепость и передавшиеся по наследству, как родовое тату. Мы татуированы нашей историей, и, так или иначе, она у нас в крови. Во всех смыслах. С этим, наверное, и связано чувство родины».

Концерт пройдет при участии оркестра Red Square Band.

Игорь Миркурбанов — известный российский актер, который вполне реализовался и на эстрадной сцене. Снимался в таких знаковых фильмах, как «За последней чертой», «Generation П» и «Дама Пик».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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15.01.2018, 13:27
Гость: раскроет тайну культурного кода нации -вопрос какой

Игорь Витальевич Миркурбанов (род. 1964) — советский, российский и израильский актёр, режиссёр, телеведущий
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