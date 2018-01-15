«Монгол Шуудан» добился, чтобы из колонок брызнула кровь

Презентация нового альбома «Монгол Шуудана» «Инстинкт Агрессивности» состоялась в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 13 января

С началом каждого года меломаны начинают лихорадочно гадать: чей же релиз будет на сей раз первым. С упадком индустрии CD свежие релизы в последние годы обычно появляются не раньше конца января — начала февраля. Но «Монгол Шуудан» взял быка за рога — и уже под Старый Новый год выпустил новый альбом «Инстинкт Агрессивности», значительно опередив своих коллег.

Семь лет ожидания не прошли для поклонников анархической команды даром, в чем можно было убедиться на презентации диска в «ГлавКлубе» в тот же день. Батька Валерий Скородед записал альбом с альтернативным составом, ангажировав для этого бывшего «монгольского» гитариста Сергея Серякова и трубача Сергея Махова. Оба сессионных музыканта играли на презентации наряду с «каноническими» участниками нынешнего «Монгол Шуудана», обеспечивая просто наилютейший драйв. Крайне выигрышно в таком обрамлении смотрелась свежая песня «Свобода», с которой и стартовал концерт.

Отложив до поры, до времени новый материал в сторону, группа обратилась к проверенным песням - «Полцарства за коня», «Продразверстке», «Бонивуру». Перед «Галей» Скородед напомнил зрителям о поводе мероприятия, признался, что «доволен этим действом» и заметил: мол альбом делался так, чтобы у при его прослушивании «из колонок брызнула кровь». Того же эффекта удалось добиться и на самом концерте. Степень тяжести игры превосходила все мыслимые пределы. Труба Сергея Махова развернулась в полную мощь в «Песне Черного Анархиста», а «Что-то сталося со мной» звучал так же душераздирающе, как на записи с антитеррористического марафона «Нашего Радио» «Мир в наших руках».

Представляя «Эх, яблочко», Скородед пообещал быть поближе к народу и напомнил, что ее писали революционно настроенные матросы непонятно как, зачем и где. К простонародным вещам он отнес и собственные песни «Чекист» и «Галя», после чего исполнил две песни из бонусного раздела диска «Инстинкт Агрессивности» - «Не моя забота» и «Черная шаль». Огромный заряд залу дала «Радуга», которую нечасто можно услышать на «монгольских» концертах, особенно — в электрической аранжировке. Во время исполнения этого раритета Скородед безнадежно взмахивал рукой на строчке «белая капля убьет моментально, особенно русских — это ментально» и выразительно взглянул на зал, приподняв надвинутую на глаза белую папаху.

Представление нового альбома завершилось премьерой «Винтик» (с курантами и обилием ненормативной лексики) и «Финским ножом» на стихи Сергея Есенина. В дальнейшем «монголы» уже играли, ориентируясь на предпочтения своих «болельщиков». Так, перед «Балалаечкой» Скородед не без удивления заметил, что по результату мониторинга прошлогодних концертных записей замой запрашиваемой песней оказалась именно она.

Из-за насыщенной программы ему пришлось сократить традиционную речь, произносимую во время проигрыша «Медной монеты». Вместо предложений сжечь всю валюту на Красной площади Скородед просто ограничился поздравлением с Новым годом. Это обстоятельство не помешало первостатейному угару в зале, в результате которого на сцену оказался вынесен паспорт некоего Серафима Геннадьевича. «Теперь ты у нас в заложниках!» - обрадовался Скородед, вертя в руках документ в бурой обложке. Впрочем, владелец нащелся сразу. «Ну хоть одно доброе дело сделали в этом году!», - облегченно констатировал Валерий.

«Лошадку» представили как экстремальные путевые заметки с гастролей по городам и весям северных городов. «Самара-городок», по словам Скородеда, с недавних пор поделена на две логические части — посвящение женскому оргазму и мужскому тестостерону. Концерт, длившийся без малого 2,5 часа завершился народной «Любо, братцы, любо».