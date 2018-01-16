Объявлены номинанты премии «Чартова Дюжина 2018»
«Наше Радио» обнародовало пятерки номинантов премии «Чартова Дюжина 2018», сформированные в результате экспертного голосования.
В число номинантов попали Баста, Земфира и Oxхxymiron, группы «Би-2», «5'nizza» и «Ленинград» и другие музыканты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Теперь выбор за слушателями, которые смогут выбрать призеров в специальном приложении в социальной сети «Однокласники.
Пользователи могут отдать свой голос за одного исполнителя или группу в каждой категории, участвовать в голосовании можно один раз в день. В приложении доступны восемь номинаций: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом». К голосованию также можно присоединиться через сайт chartova2018.nashe.ru.
Зрительское голосование определит финальный список победителей и продлится вплоть до церемонии вручения 15 февраля 2018 на арене «ВТБ Ледовый Дворец». Ниже представлен список всех артистов в восьми номинациях премии.
«Альбом»:
1. 25/17 – Ева едет в Вавилон
2. БИ-2 – Горизонт событий
3. Вася Обломов - Долгая и несчастливая жизнь
4. Ногу Свело! – Материки моей планеты
5. Пикник – Искры и канкан
Лучший «Дуэт»:
1. 25/17 feat. Аффинаж – Моряк
2. Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков – Апрель
3. Балу ft. КняZz, Чача (НАИВ), Сид (Тараканы!), Маррадёр (Порт 812)
4. БИ-2 feat. Oxxxymiron – Пора возвращаться домой
5. СерьГа feat. Варвара Охлобыстина - Мы забьём на войну
«Солист»:
1. Бабкин Сергей (гр. «5’Nizza»)
2. Кипелов Валерий (гр. «Кипелов»)
3. Ревякин Дмитрий (гр. «Калинов мост»)
4. Шевчук Юрий (гр. «ДДТ»)
5. Шнуров Сергей (гр. «Ленинград»)
«Солистка»:
1. Арбенина Диана (гр. «Ночные снайперы»)
2. Геворкян Лусинэ (гр. «LOUNA»)
3. Земфира
4. Сурганова Светлана (гр. «Сурганова и оркестр»)
5. Хелависа (гр. «Мельница»)
«Концерт»:
1. «25/17»: презентация альбома "Ева едет в Вавилон", 04.11.17, Stadium
2. «Ленинград»: концерт «20 лет на радость!», 13.07.17, Открытие Арена
3. «Баста»: большой сольный концерт, 22.04.17, СК Олимпийский
4. «БИ-2»: презентация нового альбома «Горизонт событий», 25.11.17, Ледовый Дворец ВТБ
5. «ДДТ»: программа "История звука", 05.03.2017, СК Олимпийский
«Группа»:
1. 25\17
2. БИ-2
3. Brainstorm
4. Ленинград
5. Сплин
«Взлом»:
1. Artemiev
2. Vas’ («Вась»)
3. План Ломоносова
4. Rusted
5. Суп Харчо
«Клип»:
1. Аквариум - Что нам делать с пьяным матросом?
2. Баста - Сансара (при уч. Д.Арбениной, A.Ф.Скляра, С.Бобунца, SunSay, Анта (25/17) и Скриптонита)
3. БИ-2 feat. John Grant – Виски
4. Ленинград — Вояж
5. 5'nizza - Самолет