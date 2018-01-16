Объявлены номинанты премии «Чартова Дюжина 2018»

«Наше Радио» обнародовало пятерки номинантов премии «Чартова Дюжина 2018», сформированные в результате экспертного голосования.

В число номинантов попали Баста, Земфира и Oxхxymiron, группы «Би-2», «5'nizza» и «Ленинград» и другие музыканты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Теперь выбор за слушателями, которые смогут выбрать призеров в специальном приложении в социальной сети «Однокласники.

Пользователи могут отдать свой голос за одного исполнителя или группу в каждой категории, участвовать в голосовании можно один раз в день. В приложении доступны восемь номинаций: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом». К голосованию также можно присоединиться через сайт chartova2018.nashe.ru.

Зрительское голосование определит финальный список победителей и продлится вплоть до церемонии вручения 15 февраля 2018 на арене «ВТБ Ледовый Дворец». Ниже представлен список всех артистов в восьми номинациях премии.

«Альбом»:



1. 25/17 – Ева едет в Вавилон

2. БИ-2 – Горизонт событий

3. Вася Обломов - Долгая и несчастливая жизнь

4. Ногу Свело! – Материки моей планеты

5. Пикник – Искры и канкан



Лучший «Дуэт»:



1. 25/17 feat. Аффинаж – Моряк

2. Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков – Апрель

3. Балу ft. КняZz, Чача (НАИВ), Сид (Тараканы!), Маррадёр (Порт 812)

4. БИ-2 feat. Oxxxymiron – Пора возвращаться домой

5. СерьГа feat. Варвара Охлобыстина - Мы забьём на войну



«Солист»:



1. Бабкин Сергей (гр. «5’Nizza»)

2. Кипелов Валерий (гр. «Кипелов»)

3. Ревякин Дмитрий (гр. «Калинов мост»)

4. Шевчук Юрий (гр. «ДДТ»)

5. Шнуров Сергей (гр. «Ленинград»)



«Солистка»:

1. Арбенина Диана (гр. «Ночные снайперы»)

2. Геворкян Лусинэ (гр. «LOUNA»)

3. Земфира

4. Сурганова Светлана (гр. «Сурганова и оркестр»)

5. Хелависа (гр. «Мельница»)



«Концерт»:



1. «25/17»: презентация альбома "Ева едет в Вавилон", 04.11.17, Stadium

2. «Ленинград»: концерт «20 лет на радость!», 13.07.17, Открытие Арена

3. «Баста»: большой сольный концерт, 22.04.17, СК Олимпийский

4. «БИ-2»: презентация нового альбома «Горизонт событий», 25.11.17, Ледовый Дворец ВТБ

5. «ДДТ»: программа "История звука", 05.03.2017, СК Олимпийский



«Группа»:



1. 25\17

2. БИ-2

3. Brainstorm

4. Ленинград

5. Сплин



«Взлом»:



1. Artemiev

2. Vas’ («Вась»)

3. План Ломоносова

4. Rusted

5. Суп Харчо



«Клип»:



1. Аквариум - Что нам делать с пьяным матросом?

2. Баста - Сансара (при уч. Д.Арбениной, A.Ф.Скляра, С.Бобунца, SunSay, Анта (25/17) и Скриптонита)

3. БИ-2 feat. John Grant – Виски

4. Ленинград — Вояж

5. 5'nizza - Самолет