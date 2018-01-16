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Объявлены номинанты премии «Чартова Дюжина 2018»

14:46 16.01.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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«Наше Радио» обнародовало пятерки номинантов премии «Чартова Дюжина 2018», сформированные в результате экспертного голосования.

В число номинантов попали Баста, Земфира и Oxхxymiron, группы «Би-2», «5'nizza» и «Ленинград» и другие музыканты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Теперь выбор за слушателями, которые смогут выбрать призеров в специальном приложении в социальной сети «Однокласники.

Пользователи могут отдать свой голос за одного исполнителя или группу в каждой категории, участвовать в голосовании можно один раз в день. В приложении доступны восемь номинаций: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом». К голосованию также можно присоединиться через сайт chartova2018.nashe.ru.

Зрительское голосование определит финальный список победителей и продлится вплоть до церемонии вручения 15 февраля 2018 на арене «ВТБ Ледовый Дворец». Ниже представлен список всех артистов в восьми номинациях премии.

«Альбом»:
 
1.       25/17 – Ева едет в Вавилон    
2.       БИ-2 – Горизонт событий
3.       Вася Обломов - Долгая и несчастливая жизнь
4.       Ногу Свело! – Материки моей планеты    
5.       Пикник – Искры и канкан
 
Лучший «Дуэт»:
 
1.       25/17 feat. Аффинаж – Моряк   
2.       Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков – Апрель 
3.       Балу ft. КняZz, Чача (НАИВ), Сид (Тараканы!), Маррадёр (Порт 812)     
4.       БИ-2 feat. Oxxxymiron – Пора возвращаться домой
5.       СерьГа feat. Варвара Охлобыстина - Мы забьём на войну
 
«Солист»:
 
1.         Бабкин Сергей (гр. «5’Nizza»)  
2.         Кипелов Валерий (гр. «Кипелов»)
3.         Ревякин Дмитрий (гр. «Калинов мост») 
4.         Шевчук Юрий (гр. «ДДТ»)  
5.         Шнуров Сергей (гр. «Ленинград»)
 
«Солистка»:

1.         Арбенина Диана (гр. «Ночные снайперы») 
2.         Геворкян Лусинэ (гр. «LOUNA»)  
3.         Земфира
4.         Сурганова Светлана (гр. «Сурганова и оркестр»)
5.         Хелависа (гр. «Мельница»)
 
«Концерт»:
 
1.         «25/17»: презентация альбома "Ева едет в Вавилон", 04.11.17, Stadium
2.         «Ленинград»: концерт «20 лет на радость!», 13.07.17, Открытие Арена
3.         «Баста»: большой сольный концерт, 22.04.17, СК Олимпийский
4.         «БИ-2»: презентация нового альбома «Горизонт событий», 25.11.17, Ледовый Дворец ВТБ 
5.          «ДДТ»: программа "История звука", 05.03.2017, СК Олимпийский    
 
«Группа»:
 
1.         25\17  
2.         БИ-2   
3.         Brainstorm
4.         Ленинград
5.         Сплин
 
«Взлом»:
 
1.         Artemiev 
2.         Vas’ («Вась»)    
3.         План Ломоносова
4.         Rusted
5.         Суп Харчо  
 
«Клип»:
 
1.        Аквариум - Что нам делать с пьяным матросом?  
2.        Баста - Сансара (при уч. Д.Арбениной, A.Ф.Скляра, С.Бобунца, SunSay, Анта (25/17) и Скриптонита)   
3.        БИ-2 feat. John Grant – Виски   
4.        Ленинград — Вояж    
5.        5'nizza - Самолет 

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