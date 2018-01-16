Гражданская Оборона «Поганая молодежь» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Поганая молодежь», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Поганая молодежь» стала для «Гражданской Обороны» бременем и пробой пера. Из-за стихийности домашних и студийных сессий альбом был зафиксирован сразу в нескольких вариантах, но один из которых не стал своевременно каноническим.

Уже после вынужденного роспуска группы и полуподпольного возобновления ее деятельности, Егор Летов вместе с вернувшимся из армии Кузи Уо перезаписал и восстановил старый материал, отправив часть песен на альбом «Оптимизм».

В «Поганой молодежи» только что собранная группа изучает свои границы, экспериментирует со стилями и подачей, нащупывает «генеральную линию». При таком раскладе эклектика неизбежна. Обреченно-победоносные панк-гимны («Поганая молодежь», «Я бесполезен») спокойно уживаются здесь с постмодернистскими виньетками («Двоится в глазах»), обэриуискими камланиями («Клалафуда Клалафу») и душещипательными зарисовками в духе сентиментализма или физиологических очерков («Старость не радость»). Соц-артовые интермедии («инструментал «Поезд на Малую Землю» и образчик конкретного искусства «Понос-апофеоз») предвосхищают концепцию будущего проекта Егора Летова «Коммунизм».

Каноническая версия альбома «Поганая молодежь» звучит менее отвязно, нежели его забракованные прототипы. Например, в бутлеге «Поносные звучания» песня «Не смешно» очень удачно предваряется песней из детской передачи «Будильник», а в «Ненавижу женщин (таких, как ты)» задействован вокал Ирины Рябиновой. Зато в нынешнем переиздании женские бэки использованы в бонусной «Кто ищет смысл».

С течением времени «Поганая молодежь» доказала свою жизнеспособность. «Я бесполезен» известна в огромном количестве вариантов — в том числе и с кардинально переработанным текстом. «Ставший классикой «Зоопарк» Летов регулярно исполнял на концертах вплоть до своей смерти. А «Снаружи всех измерений» была переработана для последнего альбома «ГО» «Зачем снятся сны», обретя более прозрачную аранжировку и лишившись припева со словом «озверений».

P.S. В нынешнее переиздание добавлена архивная фотография, из которой следует, что и музыканты «Гражданской Обороны» в свое время по-кинчевски подводили глаза.