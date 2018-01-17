Скончался режиссер комедии «Полицейская академия»

Голливудский режиссер Хью Уилсон, известный по комедии «Полицейская академия», ушел из жизни в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Кинематографист умер на 75-м году жизни, сообщает Lenta.Ru. Режиссера не стало после болезни, а прочие детали его ухода не раскрываются.

Хью Уилсон также создал такие картины, как «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс», а также сериалы «Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка».

«Полицейская академия», сценаристом которой также выступил Уилсон, вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. Франшиза приобрела большую популярность в России, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.