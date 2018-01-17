]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Концерт памяти Михаила Круга отменен из-за ректора Саратовской филармонии

12:46 17.01.2018
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Материалы по теме:

Сорван запланированный на 11 февраля 2018 года концерт в Саратовской консерватории имени Собинова «Круг друзей», посвященный памяти шансонье Михаила Круга, убитого в 2003 году.

Причина следующая: ректор вуза Александр Занорин посчитал, что тематика творчества барда не соответствует традициям учебного заведения. «Ранее с организаторами был подписан договор аренды Большого зала консерватории, но не была уточнена программа мероприятия, - сказал он в интервью ИА «Взгляд-инфо». - Как только программа была уточнена, проведен ее анализ, руководством консерватории принято решение не проводить концерт, поскольку он не соответствует критериям концертной деятельности вуза. Мы - классический вуз, в наших залах исполняется классическая музыка. Эстрадные жанры мы не исполняем. У нас есть определенные критерии концертной деятельности, исключение мы делаем только для джаза, но джаз давно стал, по сути, классической музыкой. Договор на указанных основаниях будет расторгнут. Мы сдаем помещение в аренду, а арендатор сам определяет репертуар. Но мы мониторим ситуацию и не позволяем проводить концерты, не соответствующие традициям нашего вуза.

В результате концерт был перенесен в зал саратовской филармонии. Дата его проведения осталась прежней.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2018, 19:07
Гость: Ray Bloom

Давно пора возродить худсовет, чтобы всякую гадость не исполняли.
17.01.2018, 18:49
Гость: Круга слушают

полстраны ,а музей певцу старается поддерживать одна его сестра и не музей вообщем а комната с фотографиями Круга по стенам в ресторане где он пел....но считается музеем.
17.01.2018, 17:49
Гость: с Урала

Правильно, ещё блатняка не хватало в стенах Саратовской консерватории, открытой, между прочим, 3-й по счёту в России. Доигрались уже и так - в школах поножовщина. Хватит воспевать воровскую жизнь. Общество, состоящее их подонков мне не нравится.Не хочется жить в таком обществе.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.