Концерт памяти Михаила Круга отменен из-за ректора Саратовской филармонии

Сорван запланированный на 11 февраля 2018 года концерт в Саратовской консерватории имени Собинова «Круг друзей», посвященный памяти шансонье Михаила Круга, убитого в 2003 году.

Причина следующая: ректор вуза Александр Занорин посчитал, что тематика творчества барда не соответствует традициям учебного заведения. «Ранее с организаторами был подписан договор аренды Большого зала консерватории, но не была уточнена программа мероприятия, - сказал он в интервью ИА «Взгляд-инфо». - Как только программа была уточнена, проведен ее анализ, руководством консерватории принято решение не проводить концерт, поскольку он не соответствует критериям концертной деятельности вуза. Мы - классический вуз, в наших залах исполняется классическая музыка. Эстрадные жанры мы не исполняем. У нас есть определенные критерии концертной деятельности, исключение мы делаем только для джаза, но джаз давно стал, по сути, классической музыкой. Договор на указанных основаниях будет расторгнут. Мы сдаем помещение в аренду, а арендатор сам определяет репертуар. Но мы мониторим ситуацию и не позволяем проводить концерты, не соответствующие традициям нашего вуза.

В результате концерт был перенесен в зал саратовской филармонии. Дата его проведения осталась прежней.