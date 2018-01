Aldaria «Land of Light»

Исполнитель: Aldaria, Название: «Land of Light», Стиль: пауэр-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

А вам слабо прогуляться по радуге? Если не решаетесь, то возьмите в проводники норвежского гитариста Frode Hovd, который, судя по этому альбому, знает об обители света и окрестностях рефракций всё.

Время больших форм в искусстве постепенно отходит в прошлое. Темпы ускоряются, восприятие рассеивается и дробится, предметная реальность постепенно подменяется виртуальной. Вместо альбомов в чести синглы, а о концептуальных полотнах многие уже и думать забыли. На этом фоне метал-опера Aldaria выглядит настоящим подвигом.

Алдария — это укромное место в иных мирах, где хранятся ключи от рая, охраняемые Носителями Света. Отсюда — обилие в песнях альбома падающих ангелов, злых нениев, стражей света и коридоров снов. Стиль — конечно же похожий на взбитый крем пауэр-метал, способный и меротвого поднять с его одра.

Впрочем, раскачивается опера довольно медленно. После мрачного интро, напоминающего скорее о чумном набате, следует песня «Another Life», звучащая осторожно и без особых ухищрений. Подлинное пиршество начинается лишь на третьем треке «Guardians Of The Light» с фактурными гитарными соло и подпевками какого-то карликового народца.

Сильнейшая сторона альбома — баллады. Лаконичная «Sands Of Time» - просто классика жанра, ведь заботливая рука скульптора убрала здесь всё лишнее. «Trail Of Tears», напротив, покоряет барочной пышностью и обилием симфонических инструментов. Гитарные партии служат здесь фундаментом, но можно и без них. Если проект Aldaria будет когда-нибудь представлен с оркестром, то «Trail Of Tears» станет одной из его изюминок.

В финальной трети альбоме сосредоточены самые драйвовые треки, а заключительная 11-минутная «Land Of Light» берет за душу эпическими хорами. Скептикам альбом стоит послушать хотя бы ради внушительного количества специально приглашенных гостей, среди которых Fabio Lione (Rhapsody Of Fire, вокал), Todd Michael Hall (Riot V, вокал) Рик Альцци (Masterplan, вокал), Матиас Блад (Falconer, вокал), Йонас Хейдгерт (Dragonland, вокал), Джимми Хедлунд (Falconer, гитара.), Роланд Грапов (Masterplan, гитара.), Майк Лепонд (Symphony X, бас ), Ули Куш (EX - Helloween, др.), Питер Даниэльсен (Darkest Sins, Синтезаторы) и Мистерия (Metal Project Vivaldi, клавишные).