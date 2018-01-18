Музыкант «ЧайФа» обвинил Шнурова во вреде, нанесенном рок-музыке

Гитарист российской рок-группы «ЧайФ» Владимир Бегунов нелицеприятно высказался о Сергее Шнурове.

Музыкант убежден, что лидер группы «Ленинград» сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона, и это не идет ей на пользу. «Мир изменился совершенно. Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом — он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо», — передает РИА «Новости» слова Бегунова сказанные эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Слухи о смерти русского рока Бегунов при этом категорически опровергает: «Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему, нормально все».