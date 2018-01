Avatarium «Hurricanes and Halos»

Исполнитель: Avatarium, Название: «Hurricanes and Halos», Стиль: хард-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Шведский гитарист Лейф Эдлинг стал заложником своей репутации. Как создателя знаменитой группы Candlemass его по инерции продолжали причислять к адептам дум-метала даже когда он в 2013-м представил новый проект Avatarium с женским вокалом и явным креном в сторону хард-рока.

К третьей пластинке «Hurricanes and Halos» на передний план в группе выдвинулся семейный тандем вокалистки Дженни-Энн Смит (и гитариста Маркуса Джиделла. Что же касается Эдлинга, то он теперь довольствуется скромной ролью автора песен. Не стоит удивляться, что от думовых камланий здесь практически не осталось и следа. Их место заняла гитарная психоделия 60-х — напыщенная, витальная и надрываная.

Отдав дань сыроватому харду с теплым органом хаммондомв «открывашке» «Into the Fire / Into the Storm», Avatarium оперативно перешел в «The Starless Sleep» к более атмосферному звучанию с небанальным гитарным риффом. «Road to Jerusalem» насыщено ориентальными мотивами, создающими условный образ Ближнего Востока. А во вгоняющей в транс «Medusa Child» шаманские вокальные партии в финале неожиданно берет на себя... ребенок, вызывая у слушателя когнитивный диссонанс.

Вторая половина альбома — это сплошь готические блюзы, психоделические сейшены да тревожные полотна в духе Velvet Undergrоund. Отличная иллюстрация к тезису, что 60-ми рок-музыка началась, ими же, скорее всего, и завершится.