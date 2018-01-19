Группа «Маша и Медведи» дала путевку в жизнь китаянке из шоу «Голос»

Группа «Маша и Медведи» отпраздновала свой день рождения в клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 14 января

Маша Макарова

«Маша и Медведи» - команда странная и противоречивая. Обладая одним из самых стабильных составов на нашей рок-сцене (за 21 год существования в коллективе поменялся лишь басист), группа периодически уходит в тень, а ее дискография исчерпывается всего тремя полноформатными дисками. «Машу и Медведей» по-прежнему причисляют к поколению «Нашего Радио», но уже скорее по привычке. Перед концертом в «ГлавКлубе» диджей крутил песни коллективов именно из этой плеяды - «Смысловые Галлюцинации», «Мультfильмы» и другие. Однако аплодисменты зрителей снискала лишь группа «Кино».

Коммуникабельная Маша Макарова умудрилась превратить концерт в мини-фестиваль. В процессе выступления «Маши и Медведей» на сцене выходили дружественные команды, чтобы исполнить как свои вещи, так и дуэты с хозяйкой вечера. На разогреве сыграл инди проект Jame's Joys, выдавший сумрачный пост-рок в духе зрелого Найка Борзова. В текстах их песен от виртуозности автора романа «Улисс» не было и следа. Зато, как выяснилось, этим проектом заведует техник «Маши и Медведей».

Пафосный гимн «Рок победит» Маша Макарова спела с вокалисткой группы «Total» Мариной Черкуновой. Девушки позволили себе не стесняться в выражении эмоций. Если Маша своими плавными движениями больше напоминала эльфа, то напористая Черкунова была похожа на эльфу. Неуемной энергетики Марины хватило бы и на четверых, а поэтому под аккомпанемент «Медведей» ей доверили еще исполнить и «тоталовский» «Адреналин». Отпуская «сестренку» Черкунову восвояси, Маша не приминула ей сделать комплимент: мол, стоит только ей появиться где-нибудь на людях, как все сразу же немедленно начинают «хохотать, валяться по полу и прягать до потолка».

Еще одними гостями «Маши и Медведей» стала группа «Злой персик», играющая нечто вроде альтернативного рока. Музыканты были озабочены съемкой своего концерта, из-за чего увещевали публику вести себя поактивнее. Маша, которая переиначила название коллектива в «Дикого перса», спела с ними совместную песню-посвящение сыну вокалиста, второй куплет которой написала сама. В скором времени премьера должна появиться «ВКонтакте».

В противовес громкому «Дикому персику», лидер группы Immigrantes Евгений Кострыгин пообещал исполнить несколько более спокойных вещей в духе «школьного рока». Маша Макарова вспомнила, как много лет назад в родном Краснодаре вместе с «иммигрантами» они выступали единым фронтом в уличных боях с гопниками.

Достаточно известную песню «Латы» Макарова, как и положено, исполнила с рэпером Лигалайзом. Накачанный рэпер без труда поставил на уши зал и посетовал, что давненько не записывал с «новорожденными» совместных треков. «Так надо же — во давай!» - охотно откликнулась Маша.

Старинную «Без Тебя» «Маше и Медведям» помогла спеть китаянка Ян Гэ, месяц назад вышедшая в финал шоу «Голос». Экспансивная девушка выдала такое шоу, которое запомнится зрителям надолго. Недаром Маша напророчила Ян большое будущее и выразила полную уверенность, что в будущем у нее всё сложится как нельзя лучше.

Что касается самих «Маши и Медведей», то на концерте они представили несколько премьер, среди которых была фолковая «Русский Алконост» и песня про «твой мягкий нежный голос», про которую Маша сказала, что она ей самой нравится. Партию ситара исполнила сессионная участница группы Ольга Хомич». Основательный подход к делу у музыкантов сочетался со спасительной самоиронией. Так, про день рождения группы Маша Макарова высказалась словами Михаила Круга: «Но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз!».

Фото — Евгений Стукалин